腦膜炎｜外國爆腦膜炎感染 一文睇清症狀、傳播途徑、預防及治療方法

當細菌入侵血液時就會導致腦膜炎雙球菌血症；包圍腦部及脊髓的內膜時則造成流行性腦膜炎，兩者的病徵不同，惟亦可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏期由2至10日不等，一般為3至4日，如與腦膜炎雙球菌感染者有緊密接觸的人士，感染風險會較高，包括家人、在日間護理中心接觸患者的人士、曾直接接觸患者口腔分泌物的人士及經常與患者在同一居所睡覺和進食的人士；另外免疫系統受損的人士、曾受其他病毒感染、居住於擠逼環境、患有慢性疾病、吸煙和吸入二手煙等也會增加感染的風險。

腦膜炎｜預防方法

保持良好的個人衛生，包括勤用梘液洗手、打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻、出現呼吸道感染病徵時戴上外科口罩及保持均衡飲食等。

而港人如將出發至高危地區前，應先諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情，如回港後感到不適，則應立即求醫，並告知醫生曾到訪哪些地區。

腦膜炎｜治療方法

由於腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，患者出現症狀後應盡快求醫並接受抗生素治療，其緊密接觸者也應接受醫學監察，有需要時使用預防性藥物。