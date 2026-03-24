新飲食指南放寬紅肉限制？醫生：原型食物與飽和脂肪總量控制是關鍵

恩主公醫院家醫科體重管理門診主治醫生周志傑指出，2026年初美國公布的新版飲食指南對紅肉與全脂乳製品限制轉趨開放，這項變動不僅引發營養界熱議，更揭示了飲食結構與社會大眾長期健康福祉的緊密關聯，強調透過正確的飲食分類提升全民生活品質。

紅肉禁令解除並非鼓勵多吃 控制飽和脂肪總量仍是心血管健康核心 針對外界對於紅肉與全脂乳品的討論，周志傑醫生分析，新版指南的核心並非盲目放寬，而是回歸天然食物的本質，不再將其妖魔化。指南中明確要求飽和脂肪攝取量不應超過每日總熱量的10%，這對於預防心血管疾病具有重要的臨床意義。 周志傑醫生進一步說明，脂肪種類對健康的影響各異，尤其是反式脂肪對血管的風險極高，而紅肉雖含有飽和脂肪，但若能聰明選擇部位，便能兼顧營養與健康。以牛肉為例，牛小排脂肪含量高達30%，成年人攝取6安士即可能超過每日上限；反觀脂肪僅佔6%的牛腱肉，攝取至35安士才達上限，顯見選擇低脂部位對減輕身體負擔的重要性。

錯誤執行低碳飲食恐傷身 高脂部位肉類攝取過量將引發壞膽固醇飆升 在臨床實務中，周志傑醫生分享曾接診一名40歲上班族，該患者為求快速減重而自行實施低碳飲食，雖然體重下降，但抽血檢查卻發現俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白(LDL)異常升高。經詢問才發現，患者雖不吃澱粉，卻大量攝取五花肉片等高油脂部位，導致飽和脂肪嚴重超量。 這種情況在減重門診中屢見不鮮，周志傑醫生提醒，體重數字的減少並不等同於生理指標的優化。若長期處於壞膽固醇偏高的狀態，將增加血管發炎及動脈硬化的風險，大眾在調整飲食模式時，切莫忽略油脂品質對代謝系統的長期影響。

蛋白質攝取應遵循優先順序 優質原型食物更能有效減輕身體負擔 周志傑醫生建議，在進行飲食控制時，應優先考慮「原型食物」(Real Food)的攝取。蛋白質的選擇順序應以植物性蛋白為首選，其次為海鮮、蛋類及白肉，紅肉則排在最後。這種順序能幫助大眾在獲取必要營養的同時，避免攝入過多伴隨肉類而來的隱藏性脂肪。 加工愈少的食物，對健康的臨床價值愈高。周志傑醫生強調，原型肉品優於加工肉排，就像水果優於果汁一樣，因為過度加工往往伴隨著高鹽、高糖與添加油脂。建立正確的觀念，從日常飲食中減少加工品的比例，是預防慢性病最經濟且有效的方法。

參考國際指南需考慮在地習慣 諮詢專業醫療團隊規劃個人化健康減重方案 對於港人是否應完全照搬美國飲食建議，周志傑醫生認為，指南中的「重視蛋白質品質」與「減少加工食品」等原則極具參考價值，但仍需結合外食文化與烹調習慣。建議大眾不應糾結於單一食材的禁守，而應掌握少加工、多原型、選對食材、控制總量等四大關鍵原則。 若本身患有高血脂、糖尿病前期或脂肪肝，應尋求專業體重管理門診的協助。透過醫生與營養師提供的正確建議，規劃個人化的飲食藍圖，不僅能達到減輕體重的目標，更能有效預防併發症，進而減輕家庭長期的照護負擔。