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健康
出版：2026-Mar-24 15:30
更新：2026-Mar-24 15:30

面癱｜臉部突然麻痺不一定是中風 幾個可能導致面痺的疾病

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面癱｜臉部突然麻痺不一定是中風 幾個可能導致面痺的疾病

面癱｜臉部突然麻痺不一定是中風 幾個可能導致面痺的疾病

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對於面部突然麻痺，不少人都會第一時間聯想起是否中風，但除了中風也有其他疾病也會導致面部麻痺，包括貝爾氏麻痺症(面癱)、帶狀疱疹(生蛇)、腦腫瘤、萊姆病、重症肌無力、外傷、糖尿病相關神經病變等。

面癱｜如何分辨面部麻痺由哪一種疾病引起

由於面部麻痺可由多種疾病引起，出現症狀時應立即求醫，及早治療以免延誤病情。不過也可靠症狀初步將面部麻痺分為中樞性及周邊性。

中樞性(中風)：只影響下半臉，額頭正常可抬起眉毛，因腦血管阻塞及出血引起，其他症狀包括手腳無力、說話不清、頭痛等。

周邊性(貝爾氏麻痺症)：全半邊臉無力，包括額頭、眼、嘴，額頭無力眉毛抬不起，症狀亦有耳後痛、流淚、流口水、味覺異常等，周邊性的面部麻痺主要因病毒感染，攻擊面部神經而引起。

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拉姆齊亨特綜合症(由生蛇引起)：全半邊臉無力，及出現耳痛及聽力問題，耳周及口腔也會出紅疹及水泡。

萊姆病：單側或雙側面癱，常在感染後16周出現，患者也會出現遊走性紅斑(靶心狀皮疹)、發燒、關節痛、頸僵、疲勞等。

練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖） 練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖） 練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖） 練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖）

面癱｜面部麻痺就要即時求醫嗎？

懷疑中風時，要立即以「談笑用兵」口訣來識別！

談：代表語言表達出現困難，如說話含糊或語無倫次。

笑：代表面部表情不對稱，如笑起來面歪。

用：代表身體某側無力或麻木，如手臂或腿腳感覺異常或無力。

兵：代表在發現上述症狀時，應立即尋求醫療援助(救兵)，因為時間對於中風患者來說至關重要。

至於懷疑面癱者，也要盡快求醫並排除其他疾病的可能性，發病後的72小時內最為關鍵，患者需接受710日的口服類固醇治療，一般在治療後一至兩個月內會逐漸康復，而八至九成患者可完全回復正常。

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