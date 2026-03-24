面癱｜臉部突然麻痺不一定是中風 幾個可能導致面痺的疾病

對於面部突然麻痺，不少人都會第一時間聯想起是否中風，但除了中風也有其他疾病也會導致面部麻痺，包括貝爾氏麻痺症(面癱)、帶狀疱疹(生蛇)、腦腫瘤、萊姆病、重症肌無力、外傷、糖尿病相關神經病變等。

面癱｜如何分辨面部麻痺由哪一種疾病引起

由於面部麻痺可由多種疾病引起，出現症狀時應立即求醫，及早治療以免延誤病情。不過也可靠症狀初步將面部麻痺分為中樞性及周邊性。

中樞性(中風)：只影響下半臉，額頭正常可抬起眉毛，因腦血管阻塞及出血引起，其他症狀包括手腳無力、說話不清、頭痛等。

周邊性(貝爾氏麻痺症)：全半邊臉無力，包括額頭、眼、嘴，額頭無力眉毛抬不起，症狀亦有耳後痛、流淚、流口水、味覺異常等，周邊性的面部麻痺主要因病毒感染，攻擊面部神經而引起。