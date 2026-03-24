眼乾｜望mon對眼又乾又濛 不理恐傷角膜！ 醫生揭眼睛4症狀需求醫

都市人總會離不開整天都在看螢幕，但其實對眼睛的傷害很大。有醫生指出，如果看螢幕太久可能會導致眼乾痠澀，甚至視線也會變得模糊。醫生表示，一旦眼睛過到疲累，且出現4大症狀，就要及時求醫檢查。

眼乾｜望mon對眼又乾又濛 不理恐傷角膜！ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，許多人發現，若看螢幕久了會有異物感、痠澀，甚至視力模糊的情況。其實乾眼不只是「水不夠」，很多時候是「油不夠」或「發炎」造成淚液品質不穩。長期忽視可能傷到角膜，別輕忽。 眼乾｜乾眼情況出現3大原因 劉醫生解釋指，乾眼情況出現的原因是： 眨眼變少：盯著螢幕時，眨眼從每分鐘約15次降到5次，淚水蒸發變快。

瞼板腺阻塞：眼瞼油脂腺功能不良，淚液缺油保護，補水也難留住。

抗發炎力下降：體內慢性微發炎會影響眼表黏膜健康，淚液穩定性下降。

眼乾｜眼睛4症狀需求醫 劉醫生強調，如果出現以下狀況要求醫： 持續有沙粒異物感。 視力忽好忽壞，眨眼暫時好轉但很快再模糊。 眼睛紅、腫、痛或畏光。 有絲狀分泌物。

眼乾｜3招KO眼乾眼濛 如果每天都一定要看螢幕，劉醫生建議，日常可以保持以下3大習慣，有助改善眼睛的負面影響： 20-20-20：每用眼20分鐘，休息20秒，看約6公尺遠。 溫敷(黃金法)：每天1–2次，每次10分鐘，40–45°C溫敷袋，幫助疏通油脂腺。 刻意完整眨眼：讓淚液均勻覆蓋眼球。 眼乾｜4招飲食改善眼睛健康 另外，在飲食上，劉醫生亦有4大建議如下： Omega-3：改善淚質，建議每天1,000–2,000mg高品質魚油(含EPA/DHA)，有助減少眼部發炎。。 維他命A：維持黏膜健康，可多吃深綠色蔬菜或蛋黃。 抗氧化(維他命C、E)：保護細胞免受氧化傷害。 足量飲水：每日建議體重×30–35mL。

眼乾｜眼藥水含1成分 每日不應滴多4次！ 劉醫生提醒，市售人工淚液含防腐劑者，一天不建議超過4次；若長期乾澀，優先選擇單支無防腐劑型。