肺結核 一咳噴百萬菌

3月24日是世界防癆日，根據2024年世衛報告，肺結核已取代COVID-19，成為全球頭號傳染病。本港每年有超過100人因結核病死亡，仍是一種普遍的傳染病。呼吸系統科專科醫生郭旭龍表示，「肺癆病患者咳嗽或吐痰時，會把病菌散播到空氣中，當其他人吸入時便可能感染，隱含的細菌可以在肺部潛伏長達10年。且肺結核不治療的情況下，可能導致腦炎或骨骼問題。」 潛伏十載 肺結核是一種由結核菌引起的疾病，主要透過空氣傳播。郭旭龍指出，傳染的風險在家庭、院舍、醫療機構和監獄等密閉空間中更高。「日常接觸和工作環境上不多會引起大規模爆發，家居傳染仍是主要來源。」

肺結核是一種慢性細菌感染，潛伏期可長達10年，郭旭龍指，「細菌進入肺部不會立刻引發感染，通常在抵抗力降低或年齡增長時才會發病。」 恐致嚴重駝背 肺結核的症狀起初可能不明顯，包括疲倦、冒汗和體重減輕。隨著病情惡化，可能導致長期咳嗽、咳血及呼吸困難等情況。若感染不及時治療，甚至可能影響其他器官，例如腦部、腎臟、腸臟和骨骼等，如造成腦膜炎等。 郭旭龍指出，「某些長者的嚴重駝背有可能是『骨癆』所致，由於在年輕時患上肺結核卻沒有得到一個合適治療，導致病菌蔓延到脊骨，並破壞整個結構，才會形成這種比較嚴重的駝背。」

療程6個月 肺結核主要使用藥物治療。郭旭龍表示，「目前大部分的一線或二線藥物都能有效殺死結核菌，基本療程約需6個月。」治療初期的兩個月需要較多藥物，然後可逐步減少劑量，但病人不可隨意停藥。「因為仍有活躍的細菌，可能會在無意間孳生進而威脅健康。」 若患者確診肺結核，尤其是開放型肺結核，則需要隔離。郭旭龍強調，「這類病人每次咳嗽，可能都在噴數以百萬計的菌出來。」 香港的醫療設施有專門的呼吸道感染病房以防止病菌傳播。在接受療程後，患者可再次評估，如果菌量低於標準，則可回家繼續療程。

咳嗽3周要求醫 在確診之前，預防是關鍵。郭旭龍提醒，「如果身邊有家人出現長期呼吸道症狀，特別是咳嗽超過3周都應該照肺檢查。」健康的生活方式，如均衡飲食和定期運動，對抗肺結核也十分重要。 香港幾乎所有的新生嬰兒都會接種卡介苗。郭旭龍表示，「雖然它不能完全預防肺結核，但若感染，影響會局限於肺部，不會累及其他器官。」隨著年齡增長，卡介苗的保護力會降低，效力可能降至20%，即使補打也作用不大。「雖然不完美，但對於對抗肺癆這個疾病來說，卡介苗是一個非常重要的突破。」