發霉｜濕熱天咖啡粉蛋白粉易發霉！ 恐傷肝腎增致命風險 醫生揭5種粉狀食物最高危

濕熱天不單止會令牆身或衣物發霉，身體也可能因此而「發霉」！有醫生指出，在這種濕熱天氣下，咖啡粉或蛋白粉容易發霉，若進食後容易傷害肝腎，或會增加致命風險。醫生指出，有5種粉狀食物風險最高。

腎臟科專科醫生洪永祥在其 Facebook專頁 上分享指，濕熱的氣候讓黴菌容易生長，很多人以為乾粉不會壞，但粉末表面積大、吸濕快，是黴菌毒素的「磁鐵」。黃麴毒素、赭麴毒素無色無味且耐熱——未達約280°C 即難以破壞。

他分享一宗案例指，50歲的阿明常吃加了花生粉的街邊小吃，家裡也備有大包花生粉。最近他出現嚴重疲累、皮膚發癢、尿色深，送急診發現肝指數飆高、腎功能急性受損，但卻未有發現任何病毒性肝炎或是脂肪肝。後來其家人翻出一包半年前開封、已結塊的花生粉；外觀無明顯霉毛，聞著有點「油耗味」，患者仍食用。醫師懷疑花生粉含致命的黃麴毒素，毒素已滲透整包，幸經治療肝腎改善。醫生提醒，看似沒發霉的粉末也可能含毒。

洪醫生解釋指，食物磨成粉其實比整塊更危險，原因是：