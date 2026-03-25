發霉｜濕熱天咖啡粉蛋白粉易發霉！ 恐傷肝腎增致命風險 醫生揭5種粉狀食物最高危

濕熱天不單止會令牆身或衣物發霉，身體也可能因此而「發霉」！有醫生指出，在這種濕熱天氣下，咖啡粉或蛋白粉容易發霉，若進食後容易傷害肝腎，或會增加致命風險。醫生指出，有5種粉狀食物風險最高。
發霉｜濕熱天咖啡粉蛋白粉易發霉！
腎臟科專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，濕熱的氣候讓黴菌容易生長，很多人以為乾粉不會壞，但粉末表面積大、吸濕快，是黴菌毒素的「磁鐵」。黃麴毒素、赭麴毒素無色無味且耐熱——未達約280°C 即難以破壞。
他分享一宗案例指，50歲的阿明常吃加了花生粉的街邊小吃，家裡也備有大包花生粉。最近他出現嚴重疲累、皮膚發癢、尿色深，送急診發現肝指數飆高、腎功能急性受損，但卻未有發現任何病毒性肝炎或是脂肪肝。後來其家人翻出一包半年前開封、已結塊的花生粉；外觀無明顯霉毛，聞著有點「油耗味」，患者仍食用。醫師懷疑花生粉含致命的黃麴毒素，毒素已滲透整包，幸經治療肝腎改善。醫生提醒，看似沒發霉的粉末也可能含毒。
洪醫生解釋指，食物磨成粉其實比整塊更危險，原因是：
粉末表面積大，吸濕快，容易達到黴菌生長條件。
黴菌與粉末混在一起會看似「受潮結塊」，肉眼難辨。
發霉｜5種粉狀食物最高危
花生製品與香料粉末也屬於高危，而以下是5大粉末超級傷肝腎排行榜：
第5名：乳清蛋白與膠原蛋白粉
大桶蛋白粉若放在方便沖泡飲用易潮處(流理台、飲水機旁)，頻繁開關造成冷凝水滲入，高蛋白粉在潮濕時易長黴，真菌代謝物可能傷肝腎，長期不當保存反而傷腎。
第4名：即溶咖啡包與咖啡粉
潮濕環境下可能受赭麴毒素A污染。赭麴毒素A為腎毒素，長期低劑量暴露可誘發慢性腎病誘因；且此毒素在體內半衰期長(高達35天)，不易迅速代謝。
第3名：五穀/堅果粉(芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉)
含油脂多，受潮後易發生油脂酸敗並產生自由基；穀物粉若保存不當，易產生真菌毒素，長期攝取傷肝腎並促發慢性發炎。
第2名：科學中藥粉
中藥粉常添加賦形劑易吸水，結塊後內部易滋生黴菌。研究顯示中草藥若儲存潮濕，可能檢出赭麴毒素A，會攻擊腎功能，對腎功能不佳者尤其危險。
第1名：花生粉(終極大魔王)
花生容易被黃麴黴菌感染，花生粉常由碎裂或較差的花生製成。黃麴毒素為一級致癌物，並可誘導腎粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭；耐熱可至約280°C，加熱無法完全去除。
發霉｜3招護腎自救
洪醫生提醒，護腎自救指南的簡明做法如下：
小包為美：盡量買小包裝，開封後一個月內吃完。
發現結塊或油耗味就丟：代表品質已變差，果斷丟棄。
儲存保持乾燥：使用密封罐，避免頻繁放進拿出冰箱以免冷凝。
保護肝腎不需要昂貴補品，只要丟掉結塊的粉末、買小包裝、保持乾燥與過期不吃。