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健康
出版：2026-Mar-25 13:30
更新：2026-Mar-25 13:30

身體檢查｜30歲就要做body check？第一次應該檢查咩項目？

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身體檢查｜30歲就要做body check？第一次應該檢查咩項目？

身體檢查｜30歲就要做body check？第一次應該檢查咩項目？

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近年因生活習慣改變，不少疾病也有年輕化的趨勢，除了由改善生活方式著手，年滿30歲就應該定期做身體檢查，避免病痛找上門。不過，每個年齡層適合的檢查項目也有所不同，以下就為大家整合第一次身體檢查應該選的項目，及建議方案。

身體檢查｜第一次body check做咩項目好？

2030歲屬於青壯年，一般需要檢查的項目不會太多，建議選擇基本的檢查項目，並在40前每5年做一次即可，包括：

基本項目：身高體重BMI、血壓、視力、心電圖(ECG)、胸部X

血液檢查：全血圖、肝腎功能、血糖血脂、甲狀腺、尿酸、炎症指標

超聲波：肝膽腎脾、甲狀腺，檢查脂肪肝或結節

婦科檢查：子宮頸抹片、乳房及盆腔超聲波

大家也可按生活習慣及預算選擇其他檢查項目，如胃部經常不適可再考慮幽門螺旋桿菌檢查或胃鏡等。

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