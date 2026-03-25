追求纖細體態用減肥針致酮酸血症 醫生指「1件事」非常重要

新竹臺大分院竹東院區急診醫學部主任陳彥斌醫生近期收治一名因追求纖細體態，自費施打減重針卻引發「酮酸血症」的個案。這名31歲女性因連續數日出現噁心、劇烈嘔吐及腹脹等症狀就醫，起初未主動提及用藥史，直到陳彥斌醫生在檢查時注意到其腹部有微小皮下注射瘀青痕跡，進一步詢問才釐清關鍵病史。此案例不僅反映大眾對減重藥物潛在風險的認識不足，也突顯了誠實告知用藥情況對於社會醫療安全與診斷精準度的重要性。

體形纖瘦者誤用減重針 恐引發能量代謝失衡與飢餓性酮酸血症 陳彥斌醫生表示，該名女性體形纖瘦，身體質量指數(BMI)僅約20，屬標準範圍。她為追求體態，自費注射每周一次的注射型減重藥物，卻因藥物過度抑制食慾，加上副作用導致持續嘔吐與脫水。在熱量攝取嚴重不足的情況下，身體開始分解脂肪產生能量，進而累積大量酮體，引發「飢餓性酮酸血症」。若此類代謝性併發症未及時處理，可能對健康造成極大風險。 臨床診斷過程如同拼圖，陳彥斌醫生強調，醫療團隊正是從腹部一處約0.5公分的淺層瘀青發現注射線索。透過釐清病史，團隊得以及時調整診斷方向，避免因資訊不透明而延誤治療。目前常見的注射型減重藥物多屬GLP-1受體促效劑，雖然能延緩胃排空，但若未經醫生專業評估自行使用，極易因脫水與能量不足引發代謝問題。

醫學超聲波配合精準問診 釐清病史助患者代謝體內酮酸恢復健康 針對個案狀況，醫療團隊隨即安排重點照護式超聲波(POCUS)及相關生化檢查，迅速掌握臨床生理指標。陳彥斌醫生指出，確認病因後給予適量的葡萄糖水與電解質輸液治療，有效協助病人體內酮酸進行代謝。經積極治療，患者體內的酮酸指數恢復正常，噁心與嘔吐症狀獲得明顯改善，在接受完整的衛教宣導後，已順利康復出院。 目前市面上的減重資訊繁雜，陳彥斌醫生提醒，大眾在使用任何醫材或藥品前，均應諮詢專業醫生建議。特別是針對體脂不高、體形已在標準範圍內的族群，隨意施打相關針劑可能適得其反。醫療技術的價值應建立在精準的臨床評估之上，確保每一項醫療介入都能轉化為實際的健康福祉。

就醫應主動告知處方藥與保健食品 資訊建立安全醫療診斷關鍵 「完整且真實的病史」是確保正確診斷的核心要素。陳彥斌醫生呼籲，大眾就醫時應主動告知所有藥物使用情況，包含處方藥、自費減重藥、中草藥及各類保健食品。此外，近期是否曾接受醫療處置、醫美療程或極端飲食減重，也應一併向醫療人員說明，以避免隱匿病史影響醫生判斷，造成治療方向偏差。建立透明的醫患溝通環境，不僅能縮短診斷時間，更能有效防範嚴重併發症的發生。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】