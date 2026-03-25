適當潔膚潤膚 防玫瑰痤瘡復發

若發現面紅紅，伴隨一些丘疹或膿疱，有可能是患上玫瑰痤瘡。患者日常需要適當潔膚和潤膚，並做好防曬工夫，避免辛辣及太熱的食物。皮膚科專科醫生馬少鵬提醒，患者用藥前應先得到正確診斷，如混淆其他皮膚問題並自行購買藥膏塗搽，或使病情惡化。 馬少鵬表示，玫瑰痤瘡是常見皮膚問題，通常主要影響臉部中央位置，包括額頭、鼻、兩面頰和下巴，患者臉部會持續泛紅，或受刺激後變紅，並可能伴隨丘疹，「部分患者面部皮膚表面會浮現很多微絲血管；如鼻子皮膚長期發炎，可引致炎症性結節，形成『酒渣鼻』。亦有患者因眼部問題，如紅眼或乾燥感而求醫，才發現是玫瑰痤瘡影響眼睛。」

易受外界刺激 玫瑰痤瘡的成因仍未有定論，相信是先天遺傳基因及後天環境因素共同作用，導致皮膚慢性發炎。馬少鵬解釋，「我們知道幾個核心病理機制，第一是臉部血管神經失調，令血管不正常擴張；其次是免疫系統反應過大，一點刺激就令皮膚發炎、生瘡；第三是蠕形蟎蟲，有綜合研究發現，玫瑰痤瘡患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多達15至18倍。蟎蟲代謝產物可能刺激免疫系統，促進發炎反應，導致紅斑和丘疹；最後是皮膚屏障受損，容易受到外界刺激。而一些環境因素如喝酒、吃熱或辣的食物、環境悶熱、曬太陽、工作壓力、護膚品太具刺激性，都會誘發玫瑰痤瘡。」

治療需有耐性 如果患者只會間中面紅，或者泛紅只是很少的粉紅色，情況屬於輕微，治療上可能用外用藥膏便可控制；如果頻密，甚至持續泛紅，並伴隨丘疹、膿疱，便屬中度情況；嚴重者則會面部非常紅，甚或帶點腫，同樣有丘疹、膿疱，有時已形成酒渣鼻。治療上除外塗藥膏或須配搭口服抗生素、異維A酸。「有時面紅較難處理的時候，會用針對血管的激光將之消減，便可令面紅退卻。」馬少鵬補充，「患者接受治療時要有耐性，這些藥膏一般要用上3至4個月才會有好效果，不要太早放棄以為無效。」

值得一提是玫瑰痤瘡與暗瘡、脂溢性皮炎、濕疹相似，曾有個案以為自己患濕疹而自行購買類固醇塗搽，最初雖因其消炎作用而稍有好轉，但後來反而令病情惡化，所以務必要先求醫確診才用藥，以免有反效果。 潔膚護膚要簡單溫和 患者平日面部清潔和護理，最重要是簡單及溫和。潔面應選用無香料及低刺激成分、適合敏感肌膚的產品，並避免去角質、含酸類成分產品，「簡而言之，簡單溫和無香料不會起泡的潔面乳較安全，洗面後不會覺得繃緊的便可以。」馬少鵬表示。此外，患者應做好防曬避免紫外線的刺激，最低限度要使用SPF 30或以上、同時防止UVA及UVB的防曬產品，而物理性防曬會比化學性防曬的刺激性較低；亦可以戴帽遮擋陽光。保持環境溫度舒適、避食辛辣、適當紓緩壓力，都有助減少玫瑰痤瘡復發。