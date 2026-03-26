拒絕負面關係 研究：麻煩損友傷身傷心 兼令人老得快

每個人身邊總有一個甚至幾個特別難搞的人，可能是愛找麻煩的同事、製造壓力的家人，又或總把你當做情緒垃圾桶的朋友，每次接觸總是帶來不快的心情。最新研究發現，長期處於這種負面的人際關係中，可能對身體健康產生影響，甚至生物老化速度也會加快。

加速老化1.5% 該項刊載在《PNAS》的研究，對2,000名人士進行長期追蹤，觀察麻煩損友帶來的影響。麻煩損友是指頻繁製造問題、令他人生活變得更艱難的人物。研究團隊透過採集受訪者的唾液進行DNA檢測以分析生物老化指標。 結果顯示，每增加一個經常互動的麻煩損友，個人的生物老化速度就會增加1.5%，反映長期受社交壓力折磨的人，細胞老化程度可能高於實際年齡。若不幸有2個或更多損友，加速老化的影響便更為顯著，並且可能增加慢性疾病較早出現的風險。

女性影響更深 研究的觀察又發現，並非所有人都受到相同程度的影響，女性通常比男性更容易感知人際關係中的壓力，故此受影響程度可能較深。此外，健康狀況較差或童年曾有過創傷經驗的人，對社交壓力的防禦能力也較弱，生物老化加速的風險更高。 研究人員指出，社交壓力其實可以是一種慢性壓力源頭，而最常見的麻煩損友往往是最親近的父母和子女，且因為牽絆極深又避無可避，因此產生的壓力更為持續性。專家提到，面對無法切斷聯繫的麻煩人物，最好是學會設定邊界及管控相處時間，而建立更多正向人際關係作為心理緩衝，也能減低損友帶來的負面影響及社交壓力。