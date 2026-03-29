黑色好物 抗癌又護心 黑木耳更可防失智

外貌平平的黑木耳，是一種營養價值十分高的食材，具備調節腸道菌群、抗高膽固醇、降血糖、抗氧化、防衰老等健康功效，尤其是加入薑片一起烹煮，可以更來更強力的防失智效果。

黑木耳5大好處 黑木耳含有豐富的胺基酸、纖維、泛酸、硒、銅及維他命D2、B1、B2，且含有大量高抗氧化活性的酚類化合物，以及黑色素、果膠和麥角硫因等。適量食用可以帶來很多好處，包括： 調節腸道生態：研究顯示黑木耳有大量多醣調控的代謝產物，有助降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇，並改變腸道細菌的組成。 降膽固醇：動物實驗發現，黑木耳可顯著降低小鼠血清和肝臟總膽固醇及三酸甘油酯,並通過增強抗氧化作用保護肝臟。 降血糖：黑木耳可幫助調整血糖平衡。 抗衰老：黑木耳含有豐富的多醣，帶來強大的抗氧化作用。 防血栓作用：黑木耳中的多醣也對凝血、血小板聚集有參與角色，對血小板聚集和血液凝固有影響，有助改善血液循環，並可以預防心臟病發作、中風和血管損傷。

高血脂人士適用 正因為黑木耳對健康可帶來益處，特別是高血脂患者及有心血管疾病患者、容易便秘的人士、代謝症候群患者等，都可以將此黑物納入飲食菜單之中。至於計劃懷孕或在孕早期的婦女，以及容易出血的人士，就可能要留意食用量。