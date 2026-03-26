少女看不清竟是「角膜變形」！醫生：錐形角膜恐釀失明　高風險群「勿捽眼」

23歲的張小姐是短跑健將，去年6月出現右眼紅腫搔癢，且視力逐漸惡化，就醫後診斷為「錐形角膜」，但因左眼視力尚好，她起初不以為意，直到一次接力賽因看不清跑道不慎摔跤，才決心積極治療。經基隆長庚醫院副院長孫啟欽醫生評估，確認其為重度角膜變形，最佳矯正視力僅0.25，後續安排植入生物角膜環(CAIRS)。術後至今約3個月，在持續追蹤視力恢復情形的同時，她也逐步重返賽場。

角膜是靈魂之窗要角 醫解釋何謂「錐形角膜」 孫啟欽副院長說明，角膜是位在眼球最前方的透明結構。眼球折射平行光線，並將其聚焦成點的能力被稱為屈光力，而角膜所提供的屈光力，佔整個眼球的2/3，約為40至45個屈光度。 角膜在正常狀態下，表面圓潤平滑，光線可均勻折射，成像清晰；當角膜膠原纖維支撐力減弱，未能抵擋眼內壓，導致角膜變形、中央鼓起像「三角錐」，光線因此無法精準聚焦，形成模糊影像，即為角膜膨出症，其中最常見的類型就是「錐形角膜」，好發於青春期至30歲左右的族群。

看不清未必是近視或散光 「換眼鏡也沒差」要當心！ 孫啟欽副院長進一步指出，實際獲診斷的錐形角膜患者可能不到一半，多數人視力嚴重惡化才發現。錐形角膜常見有視力模糊、畏光或眩光、夜間視力不佳等症狀，由於光線折射進眼睛時落到不同焦點，患者看物體時可能出現多重影像。 錐形角膜症狀與近視或散光加深相似，差異就在患者頻繁更換眼鏡度數，也無法改善視力，且雙眼狀況不對稱。由於屬進行性疾病，症狀會隨著時間惡化，若未及時治療，角膜持續變薄，內皮細胞破裂產生永久性疤痕，將造成嚴重視力損害，甚至需接受角膜移植。

「揉眼睛會瞎」是真的！醫解釋原因 籲 2 族群應謹慎 孫啟欽副院長指出，錐形角膜確切病因尚不明確，目前觀察發現，具過敏體質者眼睛發紅、乾癢時若習慣揉眼睛，會促使眼部釋放發炎物質，削弱角膜結構，進而引發變形。林口長庚醫院眼科馬惠康醫生補充，疾病也與角膜較薄有關，而角膜薄具遺傳傾向，有相關家族史者應留意。 治療方面，若為輕中度、角膜尚穩定，可使用硬式透氣隱形眼鏡(RGP)覆蓋不規則角膜以矯正視力，惟無法阻止病程惡化；另有角膜交聯術(CXL)以紫外線和核黃素強化角膜膠原纖維，目標為延緩病程，臨床觀察對中度且角膜前凸明顯者影響相對有限。

角膜重建技術新趨勢 醫說明生物角膜環臨床應用 角膜基質內環植入術為近年臨床針對中度患者的角膜重建技術之一，透過在角膜基質層建立隧道後利用植入物架高角膜、重新分布受力，目標為改善角膜不規則變形。孫啟欽副院長指出，過去使用的人工角膜內環為合成材質，而生物角膜環(CAIRS)則是使用捐贈者角膜組織製成，臨床觀察在生物相容性方面與長期刺激、排斥風險和整體併發症發生率存在相關性。 孫啟欽副院長指出，術後醫療團隊將為患者追蹤其最佳矯正視力、角膜最大屈光度(K值)、角膜非球面值(Q值)等，經評估後，短期內患者可逐步恢復日常活動，若出現暫時性夜間眩光、環片位移等，則由醫生追蹤並控制。馬惠康醫生表示，進行上述植入術的患者須保有一定的角膜基質厚度，厚度不足者則不建議採用。

NBA 球星也是患者！醫：掌握 4 習慣預防 孫啟欽副院長提醒，錐形角膜患者或高風險族群應養成以下日常好習慣，以守護角膜健康，預防疾病發生或進一步惡化： 不揉眼睛：眼睛發炎時應以人工淚液取代搔抓。 穩定控制過敏：配合使用抗過敏藥物，以減少過敏狀況。 使用電子產品應護眼：每30分鐘休息5分鐘，避免眼睛過乾。 定期追蹤：特別是青少年或散光快速變化者，建議每半年做一次角膜地形圖檢查。 馬惠康醫生也表示，著名NBA球星Stephen Curry也是錐形角膜患者，可見若及早發現並治療，患者也能維持穩定生活，多數可避免走向角膜移植。