腦膜炎疫苗｜ACWY、B型打邊一隻好？咩人應該要打？去腦膜炎雙球菌感染嚴重地區要注意

腦膜炎近日在英國地區爆發，如計劃到當地或其他腦膜炎雙球菌感染高危地區前，應預先在本港接種腦膜炎雙球菌疫苗，以降低感染或感染後出現併發症的風險。目前市面上有兩種腦膜炎雙球菌疫苗，分別是ACWY型及B型，下文將為大家詳解兩者的分別，及有關此疫苗的注意事項。

腦膜炎｜甚麼是腦膜炎雙球菌感染？ 腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起的傳染病，主要透過患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播。當細菌入侵血液時就會導致腦膜炎雙球菌血症；包圍腦部及脊髓的內膜時則造成流行性腦膜炎，兩者的病徵不同，惟亦可引致嚴重病症。

腦膜炎｜腦膜炎雙球菌疫苗 除了維持良好的衛生習慣外，接種腦膜炎雙球菌疫苗是最有效的預防方法。目前市面上的腦膜炎雙球菌疫苗主要分為： ACWY型四價腦膜炎雙球菌疫苗：可預防 A、C、W135同Y四種血清群腦膜炎雙球菌感染的結合疫苗。 B型腦膜炎雙球菌疫苗：預防B血清群腦膜炎雙球菌感染的疫苗，主要透過外膜蛋白誘發免疫反應。

腦膜炎｜甚麼人士應接種腦膜炎雙球菌疫苗？ 1. 即將前往高危地區人士，非洲撒哈拉沙漠以南地區、沙地阿拉伯麥加參加朝覲、小朝應接種ACWY型四價腦膜炎雙球菌疫苗；其他腦膜炎雙球菌感染流行或爆發地區應接種與當地流行的血清型相符的腦膜炎雙球菌疫苗；長期旅客(如求學、調職應接種目的地衞生當局建議接種的腦膜炎雙球菌疫苗

2. 免疫力弱人士 3. 恆常接觸腦膜炎雙球菌分離株的實驗室人員 腦膜炎｜腦膜炎雙球菌疫苗幾時要打？ 腦膜炎雙球菌疫苗一般會在10日至兩周內產生抗體，建議在出發前預留時間接種。 B 型腦膜炎雙球菌疫苗 疫苗藥廠(產地) GSK疫苗(意大利) Pfizer疫苗(美國) 劑量 2-23個月：3針 2歲或以上：2針 2歲或以上：2針或3針 血清型保護率 血清B型：95-100% 血清B型(覆蓋率95%)：79.3-99.4% ACWY 型四價腦膜炎雙球菌疫苗 疫苗藥廠(產地) Sanofi二代(法國) Pfizer疫苗(美國) 劑量 一歲或以上：一針 6周至5個月：3針 6個月至11個月：2針 一歲或以上：一針