男3個月瘦12公斤卻性功能下降 中醫揭瘦瘦針背後的代謝與生殖警號

全球減重風潮延燒，GLP-1類藥物(俗稱瘦瘦針)成為不少人快速瘦身的選項。一名42歲科技公司主管3個月內減重12公斤，血糖與腰圍數字亮眼，卻隨後出現性慾下降、晨間勃起消失與肌肉無力等情況。中醫師指出，體重下降不等於身體全面升級，若忽略代謝與生理機能平衡，可能在短時間內「瘦了數字」，卻讓身體提前進入「省電模式」。

瘦了 12 公斤卻出現性慾下降 中醫揭臨床兩案例 中醫師林瑋隆分享臨床案例，一名42歲男科技公司主管3個月內減重12公斤，腰圍減少4吋，血糖數值改善，但隨後出現性慾幾乎歸零、晨間勃起消失且硬度下降，還於運動時出現明顯肌肉無力，情緒低落易煩躁等情況，且停藥後食慾增加，體重回升，一個月胖回5公斤。另有一名24歲女上班族半年減重8公斤，隨後出現月經異常與明顯掉髮，停藥後體重同樣迅速反彈的情況。 精氣血不足 身體進入「省電模式」僅剩生存功能

林瑋隆中醫師指出，這類現象反映的不只是脂肪減少，而是整體代謝軸線與荷爾蒙平衡受到干擾，也代表身體因能量不足，在精、氣、血與津液被過度消耗的情況下，關閉生殖、頭髮等「奢侈功能」，一下子進入「省電模式」，只保留腦、心臟運作等「生存功能」。 分型治療 3 階段 從保氣血到重建代謝 林瑋隆中醫師表示，快速減重導致的倦怠、無力、掉髮為「氣血兩虛型」，若有性功能下降、亂經，則屬於「肝腎不足型」，中醫對此強調「從修復到重建」，大致分為「保氣血」讓身體不要進入省電模式、「調肝腎」穩定月經與性功能(調整內分泌軸線)，與「重建代謝」使身體願意消耗脂肪而非燃燒肌肉，此3階段的調理方式包括中藥、針灸等，或埋線、針刀、耳針等，協助身體逐步修復功能。

中藥與針灸 多管齊下修復副作用 針對中藥調理部分，林瑋隆中醫師說，「氣血兩虛型」患者可用歸脾湯、八珍湯並視情況加何首烏、女貞子，用於調理疲倦、肌肉無力、掉髮等情況，另對「肝腎不足型」患者，可用六味地黃丸、左歸丸並視情況加杜仲、淫羊藿，作為性功能下降、月經異常的調理選項，而穴位敷貼、火針、頭皮針、美顏針等方式，也是快速減重引發副作用的治療選項之一。 噁心腹瀉屬常見反應 急性胰臟炎與膽囊炎須警覺 中醫師褚衍強表示，市場上目前主流的6款瘦瘦針，從國際文獻與臨床觀察來看，主要作用於大腦下視丘食慾中樞，可能影響進食慾望與飽足感，並延緩胃排空速度，相關機制也與血糖調節與脂肪代謝有關，但仍有不可忽視的副作用，使用者初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、頭暈，通常在2至4周隨著身體適應而緩解，嚴重的風險則包括急性胰臟炎、急性膽囊炎，而若劑量不當，可能導致胃部功能明顯受影響，引發嚴重胃痙攣，若為懷孕哺乳婦女、具甲狀腺髓質癌(MTC)或多發性內分泌瘤(MEN2)家族病史者等，應避免使用。此外，也有國際文獻提到，瘦瘦針會影響中樞神經下視丘，進而牽動情緒調節網絡，因此有重度憂鬱或精神病史者，須經專業醫師嚴格評估。