14年前就末期腎衰竭！腎功能剩一成 「腹膜透析」助重拾日常

「一開始知道需要長期透析，其實非常擔心。」年過五旬的謝阿姨約在30年前開始出現不明原因水腫，就醫後發現因免疫系統異常導致慢性腎病。即使長期服藥控制，14年前仍進入末期腎衰竭，腎功能僅剩常人的約一成，需透析或腎臟移植才能維持生命。與雙和醫院腎臟科醫療團隊討論後，考量年齡與生活形態，她決定選擇較具彈性、自由度較高的腹膜透析治療。

長期腹膜透析治療 逐漸找回規律生活

謝阿姨表示，在醫療團隊長期陪伴與照護下，自己逐漸適應透析生活，重新建立規律作息，工作與日常生活也維持穩定。她分享，只要依照醫療團隊建議配合治療與自我管理，多數患者仍能維持良好生活品質，也鼓勵其他腎臟病友正向面對疾病。

腎臟病初期症狀不明顯 常被忽略

雙和醫院腎臟科主任高芷華醫生指出，腎臟是人體重要的代謝器官，負責排除體內廢物並維持水分與電解質平衡，但疾病初期多半沒有明顯症狀，因此常被稱為「沉默的器官」。不少患者直到出現水腫、疲倦、食慾不振或尿量異常時才就醫，此時腎功能可能已受到相當程度影響。