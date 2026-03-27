14年前就末期腎衰竭！腎功能剩一成 「腹膜透析」助重拾日常

「一開始知道需要長期透析，其實非常擔心。」年過五旬的謝阿姨約在30年前開始出現不明原因水腫，就醫後發現因免疫系統異常導致慢性腎病。即使長期服藥控制，14年前仍進入末期腎衰竭，腎功能僅剩常人的約一成，需透析或腎臟移植才能維持生命。與雙和醫院腎臟科醫療團隊討論後，考量年齡與生活形態，她決定選擇較具彈性、自由度較高的腹膜透析治療。
長期腹膜透析治療 逐漸找回規律生活
謝阿姨表示，在醫療團隊長期陪伴與照護下，自己逐漸適應透析生活，重新建立規律作息，工作與日常生活也維持穩定。她分享，只要依照醫療團隊建議配合治療與自我管理，多數患者仍能維持良好生活品質，也鼓勵其他腎臟病友正向面對疾病。
腎臟病初期症狀不明顯 常被忽略
雙和醫院腎臟科主任高芷華醫生指出，腎臟是人體重要的代謝器官，負責排除體內廢物並維持水分與電解質平衡，但疾病初期多半沒有明顯症狀，因此常被稱為「沉默的器官」。不少患者直到出現水腫、疲倦、食慾不振或尿量異常時才就醫，此時腎功能可能已受到相當程度影響。
控制慢性病與定期檢查 保護腎臟健康
高芷華醫生提醒，大眾日常生活可透過幾項原則保護腎臟，包括控制血壓與血糖、避免長期濫用止痛藥、維持均衡飲食與適量飲水，以及定期健康檢查。特別是高血壓、糖尿病或有家族病史者，更應定期追蹤腎功能，以利早期發現並及早治療。
慢性腎病整合護理 協助患者預防到治療全方位
隨著高齡社會到來，慢性疾病的早期介入更顯重要。高芷華醫生指出，醫療團隊近年推動慢性腎病整合照護，從早期預防、延緩病程到居家腹膜透析治療，並整合腎臟內科、透析團隊、護理師、衛教師、藥師與營養師等專業人員，提供不同疾病階段所需的醫療支持，協助患者維持生活品質。
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