心源性猝死｜內地網紅張雪峰猝死 曾被提醒小心心臟 嘴唇發紫即身體缺氧！

心源性猝死｜嘴唇發紫代表甚麼？ 嘴唇發紫其實是血液中缺氧的其中一個症狀，或代表血液中的血紅素出現異常，可能患有遺傳性的鐮狀細胞貧血症，或紅血球含氧量過低的發紺(指血液中去氧血紅蛋白增加到一定程度，局部就會呈現出藍紫色)，中樞性發紺不但會影響唇色，舌頭及胸口也會發紫。

心源性猝死｜嘴唇發紫的相關症狀 手腳無血色

頭暈

頭痛

肌肉痛

噁心

暴躁易怒

手腳腫脹

發燒

咳嗽 心源性猝死｜其他可能造成嘴唇發紫的疾病 1. 急性高山症 高山症多出現於海拔2,500米以上的地區，出現此症的原因包括登山過急、或由水平地區坐飛機到一些高海拔地區等，大氣中氧氣壓力隨高度上升而下降，令身體未能適應所致。症狀包括心跳加快、呼吸加速、血壓上升、小便次數多，以及輕微頭痛等，如未有及時處理，就可能會在數小時內發展為急性高山症。

2. 肺水腫 肺水腫會導致肺部積水，阻礙氧氣進入血液，造成嚴重缺氧，從而使嘴唇發紫。 3. 鐮刀型紅血球疾病 鐮刀型紅血球疾病會導致紅血球變形並阻塞血管，造成組織缺氧，從而使嘴唇發紫。