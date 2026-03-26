骨髓增生異常綜合症 年逾150新症 專攻長者

骨髓增生異常綜合症(MDS)是一種罕見血癌，每年本港約有150宗新症，患者主要以長者為主，由於血細胞無法正常成熟，導致患者或須終生輸血續命，惟長期輸血會引起其他副作用，後續治療或改以非輸血方式治療，其費用也令一眾患者難以負擔，影響生活質素。 MDS是指骨髓中的血細胞成熟過程被擾亂，令血細胞不能成熟，主要因為年紀增長而導致血幹細胞發生後天基因突變，故患者以長者為主，發病率也會在50歲後明顯增加。其特徵包括一個或以上譜系的血細胞減少及顯著形態發育不良、骨髓細胞過多，另有部分患者也會出現骨髓原始細胞增多。

初期無明顯特徵 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利醫生指，目前大多MDS無確切成因，除了年紀外，曾接受化療或曾接觸有毒化學物質，包括重金屬、電離輻射、苯及工業溶劑等，也是患病的風險因素。患MDS初期並無明顯特徵，但後期可能出現貧血、膚色蒼白、持續虛弱、疲倦、呼吸困難、免疫系統受損導致頻常感染，以及容易出血或瘀傷等症狀。這些症狀不僅影響患者日常生活，還帶來社會心理困擾，照顧者亦同受影響。

長期輸血續命 MDS一般會根據不同風險治療，大部分MDS患者均屬較低風險，又或因年長及其他因素，並不適合接受同種異體造血幹細胞移植，亦即無法治癒，他們需要長年接受各種不同的治療；而高風險患者一般也因年紀因素無法接受移植，用藥兩年後有很大機會出現抗藥性，同時風險愈高惡化成急性骨髓性白血病的風險也會愈高。 目前針對較低風險MDS的治療主要依賴長期輸血，以改善血液量及紓緩症狀，輸紅血球可緩解嚴重貧血、輸血小板則可減低出血風險，惟輸血治標不治本，每次輸血不但會耗費大半日，也會增加感染及嚴重併發症風險，長期輸紅血球會導致體內堆積過多鐵質，增加器官損害風險，需額外除鐵治療；免疫系統可能排斥外來血液，導致無法有效補充紅血蛋白；血小板存活期短，患者須頻繁輸注。

籲政府擴資助 喬夏利認為，患者轉用紅血球成熟劑或紅血球生成刺激劑可減少輸血依賴及鐵過載問題，惟現時大部分藥物乃至除鐵治療仍需由患者自費，只有阿扎胞苷(Azacitidine)受政府資助，而紅血球成熟劑只有小部分適合患者獲得資助。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，由於患者主要是退休長者，每月治療費用約2萬元，對他們來說是龐大的負擔，期望政府將藥物資助擴大，讓更多患者免於輸血依賴及財政負擔，提升生活質素。