睡房溫度若高於24度睡覺 或增加心臟負荷

睡房溫度｜若高於24度睡覺 或增加心臟負荷

睡覺時房間溫度幾度才好，向來因人而異，不過隨著天氣愈發炎熱，有研究指出，當夜間睡眠時，臥室溫度高於攝氏24度（約華氏75度），可能與較高的心臟負擔有關，甚至造成自律神經系統無法放鬆下來，身體也無法真正獲得休息。 研究追蹤逾1萬小時數據 觀察室溫與心臟指標變化 美國雜誌《健康》（Health）引述刊登於《BMC Medicine》的一項研究，隨著氣候變遷讓炎熱夜晚愈來愈常見，研究團隊希望進一步了解夜間高溫對心臟健康的影響。研究在2024年12月至2025年3月間進行，招募澳洲昆士蘭47名高齡受試者參與，部分受試者將睡房溫度維持在攝氏24度以下，也有人讓室溫升高至攝氏32度（約華氏90度）。

47名受試者在睡眠期間配戴可偵測心率與心率變異度（HRV，每次心跳間隔的時間長短變化值）的裝置，同時在睡房內安裝感測器，持續監測整夜溫度變化。

室溫高於攝氏24度 與心率變異度下降風險有關 研究共蒐集1萬4179小時的資料，結果顯示當臥室溫度高於攝氏24度以上時，受試者的心率（心跳次數）較高，而心率變異度則偏低，其中心率變異度可反映自律神經系統調節能力，數值較低通常代表身體處於壓力或疲勞狀態，若在睡眠時發生，往往表示身體處於非深度睡眠模式。

不只如此，研究揭露，當室溫介於攝氏24至26度（約華氏75至79度）時，心率變異度偏低的風險增加約40%；若室溫超過攝氏28度（約華氏82度），出現心率變異度下降的機率更接近3倍。 研究仍有限制 尚無法證實直接因果關係 不過這份觀察性研究由於人數規模較小，且未掌握受試者是否使用冷氣或電風扇降溫，只能指出室溫與心臟指標之間的關聯，尚無法證實兩者存在直接因果關係。

夜間高溫打亂體溫調節 心臟被迫加速運作 然而美國耶魯大學（Yale University）醫學院副教授、心臟科醫生Joyce M. Oen-Hsiao指出，夜間睡眠時，維持較低環境溫度，可能有助於減輕心臟在睡眠期間的負擔。這是因人體在夜間進入睡眠時，核心體溫會自然下降，幫助進入較深層睡眠，反之高溫環境下體溫不易降低，大腦與身體為了調節體溫與血流，會指示心臟加快輸出血液送往皮膚表面散熱，心率進而提高，使心臟負擔進一步增加。美國德州基督教大學醫學院內科系教授Robert L. Gottlieb補充，睡眠體溫過高還可能造成夜間盜汗，導致輕微脫水。

精神科暨睡眠醫學醫生Alex Dimitriu指出，當身體整晚處於散熱與調節體溫狀態，睡眠品質容易下降。Oen-Hsiao也說，這種情況可能讓快速動眼期（REM）睡眠時間縮短，而REM睡眠與記憶鞏固、情緒調節及專注力集中有關，若此機制長期受到影響，隔天也易感到疲憊。

理想臥室溫度多少？專家：以舒適為原則 世界衛生組織（WHO）目前建議室內最高安全溫度為攝氏26度（約華氏79度），但並未針對夜間環境的其他條件提出具體建議。過去研究多建議臥室溫度維持在攝氏20至25度之間（約華氏68至77度）。