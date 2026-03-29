肩膊痛原因｜中高齡人士常見旋轉肌群損傷 舉手有困難應及早求醫

隨著人口老化與運動風氣盛行，肩部疼痛問題日益增加，其中旋轉肌群損傷已成為影響民眾日常生活與工作表現的最常見疾病之一。部立南投醫院復健科蘇煜華物理治療師提醒，旋轉肌群負責穩定肩關節，若出現肩痛、舉手困難等症狀，應及早就醫評估，透過跨團隊治療與復健把握功能恢復黃金期。

肩關節穩定核心受損多屬退化性 族群涵蓋中高齡及勞力工作者 旋轉肌群由四條肌肉及其肌腱組成，猶如袖套般包覆肱骨頭。一旦發生發炎或撕裂，便會導致疼痛與功能受限。蘇煜華物理治療師指出，臨床上損傷分為創傷性與退化性，後者尤為常見，主因隨年齡增長導致肌腱血液供應減少、彈性變差，加上長期磨損或反覆過肩動作，易導致肌腱發炎甚至撕裂，加速組織受損。 旋轉肌群損傷常見症狀包括夜間疼痛加劇影響睡眠、舉手過肩如梳頭穿衣受限，以及肩部無力等。若長期忽視，不僅可能導致肩部活動時出現摩擦聲，更會造成肩關節不穩定，嚴重影響生活品質。特別是中高齡族群、長期從事勞力工作或需反覆過肩動作的職業，皆屬高風險對象。

精準注射與微創技術大幅演進 物理治療配合運動強化關節穩定 針對損傷治療，醫療團隊會依撕裂程度與患者生活需求進行評估。目前技術已能透過超音波導引下注射治療，利用高解析度超音波將相關生物製劑精準送達患部，促進組織修復。對於嚴重撕裂者，則可採關節鏡微創手術，其切口小、恢復快之特性，能有效降低手術創傷，提供患者更多元的醫療選擇。 蘇煜華物理治療師強調，無論採取何種治療模式，術後或保守治療期間的復健皆為關鍵。透過超音波、雷射或電療等物理治療減輕疼痛，再配合針對性的運動治療強化肩部與肩胛周圍肌群，能有效提升肩關節穩定度。正確的復健計畫不僅能協助組織癒合，更是重拾活動功能的必經過程。

預防訓練與及早診斷缺一不可 維持健康生活型態遠離肩疾困擾 為預防旋轉肌群受損，大家於運動前應充分暖身，並加強肩部肌力訓練以保護關節。日常生活應避免長時間或重複性過肩動作，並維持適時休息與正確姿勢。若發現肩部持續不適，應避免自行判斷或尋求非醫療體系處置，及早接受專業檢查以釐清病因。 旋轉肌群損傷雖具普遍性，但透過正確診斷、精準治療與完整復健程序，多數患者皆能獲得良好控制並重拾肩部功能。建立早診早療的正確觀念，配合醫療團隊的復健指引，是維持腎臟與骨骼肌肉健康、提升生活品質的重要基石。