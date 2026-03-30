腳腫｜六旬婦癌症康復後再患淋巴水腫

60多歲的王女士，5年前罹患子宮內膜癌，後接受子宮切除、骨盆腔淋巴結廓清手術與放療，追蹤觀察病況穩定，近1年卻右腳腫脹，久走後雙腿像綁了沙袋，鞋子還得買大兩號。她輾轉就醫，心臟、腎功能、靜脈曲張等檢查結果都正常，尋無病因讓她一度不敢出遠門。後續國泰綜合醫院整形外科利用ICG螢光淋巴攝影，確認腫脹情形為早期淋巴水腫，經治療評估後安排超顯微淋巴靜脈吻合手術。

淋巴受損恐釀水腫 或癌症手術數年後才出問題 國泰綜合醫院整形外科羅世倫醫生指出，淋巴水腫成因多與重大外傷或癌症治療有關，例如子宮內膜癌、卵巢癌等婦癌手術摘除淋巴結，或放療造成纖維化，可能導致淋巴回流受阻，引發淋巴水腫。因初期仍有側枝循環支撐，腫脹問題可能在數年甚至十多年後，淋巴系統逐漸無法負荷皮下組織累積的水分時才會出現，患者也難以聯想到與過去手術有關。此外，也有部分族群屬於先天性淋巴發育不良，隨年紀增長、身體老化而誘發水腫。

至於與心腎問題引發的水腫有何區別，羅醫生說明，外觀上確實不易分辨，但若與心臟或腎臟相關，症狀多具有突發性，且藥物治療多可觀察到反應；相對地，若使用心腎相關藥物仍無法控制腫脹，醫生便可能懷疑是淋巴水腫。嚴重時患者會觀察到脫下壓力襪後，水腫容易再浮現。

顯微技術升級 助力淋巴水腫治療 羅醫生進一步指出，過去要待有明顯水腫，如大小腿不一、象皮症等，才能靠觸診或測量腿圍等方法發現，且傳統淋巴攝影檢查受技術限制，較難定位微小淋巴管，同時存在輻射風險。隨著醫療科技進步，目前臨床可使用ICG螢光淋巴攝影，於患者腳趾縫間皮下注射微量螢光染劑，標示出健康與阻塞的淋巴管。

接著，醫生透過超顯微淋巴靜脈吻合手術，利用高階顯微鏡放大細小的淋巴管，再將阻塞的淋巴管銜接至旁邊的靜脈，建立新的「排水通道」，術後醫生會持續追蹤新生淋巴管和整體淋巴系統的恢復狀況。臨床觀察到，淋巴循環改善與腫脹情形有關，部分患者經評估可減少穿戴壓力襪的時間。

淋巴水腫別輕忽 醫生揭蜂窩性組織炎、組織壞死風險 淋巴水腫不只影響外觀，羅醫生表示，組織液長期堆積於皮下脂肪，可能引發脂肪纖維化、皮膚防禦功能下降。腫脹的表皮不慎被摩擦或蚊蟲叮咬，都可能受傷，甚至引發蜂窩性組織炎，部分嚴重者需住院並使用抗生素等藥物治療；感染若未獲控制，恐有組織壞死的風險。另外，下肢皮膚變厚、變硬，甚至出現象皮腫，可能影響行走，衝擊生活品質。