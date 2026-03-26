紅斑狼瘡初期病徵丨不明發燒、關節痛？小心是紅斑狼瘡！病因與症狀一文了解

在生活節奏急促的香港，感到疲倦或偶爾的關節痠痛似乎是家常便飯。然而，如果這些徵狀持續存在，甚至伴隨不明原因的發燒或皮膚紅疹，這可能不僅僅是「太攰」，而是身體內部發出的求救訊號，可能已患有系統性紅斑狼瘡，來了解紅斑狼瘡初期病徵，並認識其成因、傳染與壽命的常見迷思。 什麼是系統性紅斑狼瘡 (SLE)？ 系統性紅斑狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus，簡稱 SLE，大眾常俗稱為紅斑狼瘡）是一種慢性的「自體免疫系統疾病」。 在健康的情況下，我們的免疫系統負責抵禦外來的細菌和病毒。但是，當一個人患上紅斑狼瘡時，免疫系統會發生「敵我不分」的失調狀況，產生大量的「自體抗體」。這些抗體會錯誤地將體內健康的細胞和組織視為外來敵人，並發動攻擊。

這種自我攻擊會引發全身性的慢性發炎反應，影響範圍極廣，包括皮膚、關節、腎臟、心肺器官甚至中樞神經系統。由於它的臨床表現千變萬化，每個人的狀況都不盡相同，因此及早識別並尋求專科醫生協助，是防止體內重要器官遭受永久性損害的最關鍵步驟。 5 大常見的「紅斑狼瘡初期病徵」 紅斑狼瘡之所以難以在第一時間被確診，是因為它的早期徵狀常常與感冒、過勞或其他疾病混淆。不過，多數患者在發病初期，身體都會釋放一些特定的警號。若您發現自己或家人出現以下幾個典型的紅斑狼瘡初期病徵，請務必提高警覺：

1. 不明原因的持續發燒與極度疲勞 這是最容易被忽略，卻也最常見的早期訊號。患者可能會經歷長期的「低燒」（體溫通常徘徊在 37.5°C 到 38.5°C 之間），且求診普通科都找不到明顯的感染源。同時，會伴隨一種深度的、即使經過長時間睡眠與休息也無法緩解的「極度疲倦感」，嚴重影響工作效率與日常生活。 2. 關節疼痛、腫脹與晨僵 有相當高比例的患者，最初是因為關節劇烈疼痛而求醫。這種疼痛通常發生在兩側對稱的小關節，如手指、手腕，或是膝蓋等處。除了紅腫、發熱，患者在早晨剛起床時，會感到關節特別僵硬（醫學上稱為「晨僵」），通常需要活動半小時到一小時後，僵硬感才會逐漸消退，其初期表現與類風濕關節炎十分相似。

3. 經典的「蝴蝶斑」與光敏感 皮膚病變是紅斑狼瘡最具代表性的外觀特徵。約有半數的患者會在雙側面頰和橫跨鼻樑的區域，出現呈現蝴蝶展翅形狀的紅斑，這就是著名的「蝴蝶斑」。此外，患者常對陽光極度敏感（光敏感），只要稍微曝曬在紫外線下，皮膚不僅容易曬傷、出現大片紅疹與發癢，甚至可能因此誘發全身性的疾病大發作。 4. 反覆發作的無痛口腔潰瘍 (生痱滋) 在口腔上顎、牙肉、口腔黏膜或是鼻腔內部，出現反覆發作的潰瘍或破損（俗稱生痱滋）。與一般因熱氣、熬夜或缺乏維他命引起的口腔潰瘍不同，紅斑狼瘡所引起的潰瘍往往是「無痛」或只有極輕微痛楚的，因此患者通常不會特別為意，常是在牙科檢查或醫生問診時才被發現。

5. 異常脫髮與雷諾氏現象 患者在洗頭、梳頭或起床時，可能會發現枕頭上的掉髮量異常多，甚至出現頭皮局部明顯變薄或斑禿的現象。另一方面，部分患者在遇到冷空氣或情緒激動時，手指和腳趾的末端微血管會發生過度收縮，導致指尖膚色依序出現「變白、變紫，回暖後再變紅」的三階段變化，這在臨床上被稱為「雷諾氏現象」。 紅斑狼瘡症狀 如果前述的初期警號沒有被及時察覺並尋求專科治療，隨著發炎反應的持續，紅斑狼瘡症狀可能會蔓延至全身各個主要器官系統，造成更複雜且棘手的併發症：

器官系統的影響 狼瘡腎炎： 腎臟是紅斑狼瘡最常攻擊且具致命威脅的器官之一。發炎會導致腎臟的過濾系統受損，初期常以「蛋白尿」（尿液中出現久久不散的細小泡沫）或顯微性血尿表現。隨後可能會出現下肢或眼皮嚴重水腫、血壓異常升高，若未積極使用藥物控制，最終可能演變為不可逆轉的腎衰竭（尿毒症）。

心肺系統影響： 免疫系統的攻擊可能波及心臟與肺部的外層黏膜，引起心包炎（心臟外層積水發炎）或胸膜炎（肺部外圍積水發炎）。這會導致患者在深呼吸、咳嗽或平躺時，感到胸部刺痛，並伴隨「唔夠氣」的呼吸急促感。

血液與中樞神經系統異常 血液系統病變： 患者在進行抽血化驗時，常會發現血常規指標異常。包括貧血（導致經常頭暈、面色蒼白、體力不支）、白血球偏低（導致免疫力變差，容易感染）或血小板偏低（導致凝血功能變差，皮膚容易出現不明瘀痕或傷口流血不止）。

神經與精神徵狀： 若自體抗體侵犯大腦與中樞神經，患者可能會出現嚴重的偏頭痛、認知功能障礙（如記憶力明顯減退、難以集中精神，俗稱「腦霧」）、嚴重的抑鬱或焦慮情緒。在少數嚴重的情況下，甚至會引發腦癇症（癲癇）發作或中風。

紅斑狼瘡成因：為何免疫系統會失控？ 許多人在確診後都會問醫生：「點解偏偏係我？」關於紅斑狼瘡原因，現代醫學界已達成共識：它並非由單一因素造成，而是由「先天遺傳基因」加上「後天環境誘發」共同交織而成的結果。 1. 遺傳與基因因素 紅斑狼瘡不是絕對會遺傳的疾病，但「家族病史」確實會顯著增加患病風險。如果您的直系親屬或家族中有患紅斑狼瘡或其他自體免疫疾病（如乾燥症、類風濕關節炎）的病史，代表您體內帶有「易感基因」的機會相對較高。

2. 荷爾蒙的影響 流行病學的統計數據揭示了一個重要現象：紅斑狼瘡的男女發病比例懸殊，大約為 1:9，且絕大多數好發於 15 至 45 歲處於生育年齡的女性。醫學研究指出，女性荷爾蒙（尤其是雌激素）在自體免疫反應的發生與惡化中，扮演了推波助瀾的關鍵角色。這也是為何有些女性患者在懷孕期間、產後，或是服用含有雌激素的避孕藥時，病情容易波動的原因。 3. 環境誘發因素 即使一個人帶有易感基因，通常一輩子也可能相安無事，直到碰上了後天環境的「導火線」，才會真正誘發疾病。常見的環境誘發因素包括：

紫外線曝曬： 強烈的陽光會導致皮膚細胞受損，釋放出細胞核內的物質，刺激免疫系統產生大量的自體抗體。

病毒或細菌感染： 某些特定的病毒感染（例如 EB 病毒）可能會干擾免疫系統的辨識能力，引發免疫錯亂。

長期壓力與特定藥物： 長期處於高壓、過度疲勞的狀態會導致免疫系統失衡。此外，服用某些特定的處方藥物，也可能誘發「藥物性紅斑狼瘡」。 紅斑狼瘡會傳染嗎？ 在臨床上，許多剛確診的患者和不知情的親友，最常擔憂的問題就是：「紅斑狼瘡傳染嗎？我會不會透過同枱食飯或接觸傳染給家人或同事？」

紅斑狼瘡絕對不是傳染病，如前所述，它是因為患者內部的免疫系統功能失調所引起的發炎反應。體內沒有任何可以傳播的病原體（如細菌或病毒）。因此，它絕對不會透過飛沫、空氣傳播，也不會因為共用餐具、握手擁抱，甚至是親密接觸而傳染給任何人。大眾應該消除對紅斑狼瘡的誤解，給予患者更多的同理心與支持。 患紅斑性狼瘡壽命會受影響嗎？存活率有多高？ 得知自己患上一種「無法斷尾的慢性病」後，許多患者會感到絕望，擔心紅斑性狼瘡壽命會因此大幅縮短。其實，這種悲觀的觀念已經過時。

現代醫學的進步與高存活率 在幾十年前醫療尚不發達的年代，紅斑狼瘡的確是一種嚴重的疾病。但隨著現代風濕病學的飛速進步，我們現在擁有了更靈敏的化驗技術，以及不斷推陳出新的藥物（包括新一代免疫調節劑、類固醇、免疫抑制劑，以及精準打擊發炎物質的生物製劑）。 時至今日，只要接受正規治療，患者的五年與十年存活率已經大幅提升至 90% 甚至 95% 以上。絕大多數患者都能將病情長期控制在穩定的狀態，就像控制高血壓或糖尿病一樣。 與紅斑狼瘡共處

紅斑狼瘡患者未來的康復進度與生活質素，很大程度取決於自身對疾病的管理態度： 聽從醫生指示、準時服藥與覆診： 遵從風濕病科專科醫生的醫囑按時服藥，絕對不可以因為暫時覺得徵狀好轉就自行減藥或停藥（這是引起病情惡化最常見的原因）。務必準時覆診進行抽血及驗尿，追蹤發炎指數與內臟功能。

嚴格做好防曬： 紫外線是最大的敵人。盡量避免在烈日下進行戶外活動。出門務必塗抹高防曬系數（SPF 50 / PA+++ 以上）的防曬霜，並帶備抗 UV 傘及穿著長袖衣物。

保持良好作息： 確保有充足的睡眠，攝取營養均衡的飲食。適度運動有助維持體力，並尋找適合自己的減壓方法，堅決避免熬夜與過勞。 預防感染： 由於服用免疫抑制藥物會令抵抗力較弱，患者應特別注意個人衛生，在流感高峰期避免前往人多擠迫的公共場所，並在醫生建議下接種流感或肺炎鏈球菌疫苗。 紅斑狼瘡常見問題 紅斑狼瘡能活多久？ 在幾十年前醫療尚不發達的年代，紅斑狼瘡的確是一種嚴重的疾病。但隨著現代風濕病學的飛速進步，只要接受正規治療，患者的五年與十年存活率已經大幅提升至 90% 甚至 95% 以上。絕大多數患者都能將病情長期控制在穩定的狀態，就像控制高血壓或糖尿病一樣。