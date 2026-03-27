Body check香港｜30歲女性要做的3項婦科檢查 察覺異樣及早治療 避免症狀惡化

不少女性都在步入30歲後開始出現各種不同的毛病，這是由於新陳代謝開始變慢，再加上平時的不良生活習慣所導致。因此對於30歲或以上的女性來說，應及早並定期進行全面的身體檢查，而除了一些基本的檢查項目如心電圖、血液檢驗、糖尿及超聲波等，女性也要考慮額外做一些婦科檢查。

乳癌由1994年起已是本港的女性頭號癌症，因此女性應定期接受乳癌篩查。乳房造影檢查是現時最常見的乳癌篩查方法，主要透過X光拍攝乳房影像，可有效偵測難以透過肉眼或觸摸發現的早期乳房腫瘤，如有需要，醫生也會建議接受乳房超聲波掃描，可更準確地斷症。

Body check 香港｜ 30 歲女性應該做的婦科檢查二：子宮頸抹片檢查

子宮頸癌抹片檢查是一種簡單快捷及常見的子宮頸篩查方法，可偵測子宮頸癌前病變或子宮頸癌的早期跡象，建議25至64歲而曾有性經驗的女性均應定期接受子宮頸抹片檢查。

Body check 香港｜ 30 歲女性應該做的婦科檢查三：盆腔超聲波檢查

經腹部或陰道超聲波可檢查盆腔內的器官，包括子宮、卵巢及輸卵管，以了解盆腔內的結構及協助醫生發現病理變化，作出臨床的診斷。由於部分盆腔疾病的早期症狀並不明顯，容易被人忽略，因此定期接受婦科檢查及盆腔超聲波掃描，可檢查子宮、卵巢內是否有異樣，及早發現問題。