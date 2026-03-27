戒煙｜吸煙者感冒痊癒時間長1倍！肺炎風險增4倍！醫生揭煙民感冒4症狀須求醫

吸煙危害健康是耳熟能詳的說法，但對身體到底有甚麼影響？有醫生指出，其實吸煙者感冒的痊癒時間會比一般人長1倍，而且其肺炎或急性支氣管炎等併發症風險也會增加，其中肺炎風險可增4倍。醫生指出，吸煙人士感冒時，一旦出現4大症狀，就有可能是併發症出現，應及時求醫拹助。

戒煙｜吸煙者感冒痊癒時間長普通人1倍！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人把感冒當小事，但對吸煙者來說，情況常常更複雜，症狀更久、咳嗽更難好，併發症風險也更高。他解釋指，上呼吸道病毒感染(俗稱感冒)通常在約5至7天內逐漸好轉。原因包括呼吸道纖毛正常運作、黏液清除功能良好、免疫細胞能有效清除病原。若果是吸煙者的上呼吸道病毒感染，感冒症狀常延長到7–10天甚至更久。原因是，吸煙會令纖毛功能受損、免疫反應失衡，並製造慢性發炎環境，使病毒與細菌更難被清除，修復也較慢。

戒煙｜吸煙者感冒後易有3大併發症 吸煙者在感冒後更容易出現： 1. 急性支氣管炎： 支氣管本就慢性發炎，病毒可誘發急性發作；

症狀：咳嗽常持續2–3周、痰量增加。 2. 肺炎： 吸煙會降低肺部局部免疫力，研究顯示吸煙者罹患肺炎的風險約增加2–4倍，特別在流感或細菌感染後。 3. 慢性肺病惡化： 已患COPD或哮喘者，吸煙會使病毒感染更容易誘發急性惡化，可能需要類固醇或住院治療。

戒煙｜煙民感冒4症狀須求醫 黃醫生提醒，感冒多數可自癒，但若出現以下情況應及早就醫： 咳嗽超過3周 黃綠色或大量膿性痰 呼吸急促或喘鳴加重 發燒持續超過3天或反覆高燒 戒煙｜吸煙傷肺傷血管 防禦力大減 感冒看似普通，但能否快速康復取決於呼吸道防禦與免疫功能。在這些面向上，吸煙與不吸煙的人差異顯著：吸煙會破壞纖毛、改變黏液清除、抑制免疫、並造成慢性發炎，使感冒更難好、併發症風險更高。所以，煙不只長期增加肺癌與心血管疾病風險，在短期內也削弱身體對常見感染的防禦力。當一個人連最普通的感冒都恢復得比較慢，這其實是身體在提醒：呼吸道已長期受損。從預防感染與保護肺部健康的角度看，戒煙不僅是長期健康策略，也是提升對日常感染抵抗力的立即重要步驟。