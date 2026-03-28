喝奶｜飲低脂奶恐影響減肥效果！小朋友飲恐影響發育 營養師教2招選牛奶最健康

喝奶時選擇低脂或脫脂奶以為不易致肥？有營養師指出，其實喝全脂奶比喝低脂奶健康，如果常常選擇低脂奶，反而有可能會影響減肥效果，若孩子飲用更可能會影響發育。營養師推介，用2大方法選牛奶最健康。
喝奶｜飲低脂奶恐影響減肥效果！小朋友飲恐影響發育
營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，根據 2026 年美國新版飲食指南， 喝牛奶「全脂」比「低脂」更好，因為全脂乳製品有其優勢，原因如下：
1. 大腦發育需要好油
人腦約 60% 成分是脂肪，對成長中的孩子來說，脂肪是身體的必須品。新版指南提醒：5–10 歲學齡兒童仍在快速發育，全脂乳製品提供天然乳脂，有助於神經與學習功能。如果過度去脂，就可能同時減少大腦發育所需的成分。
2. 有脂溶性維他命吸收
來自天然食物的脂肪(像牛奶、牛油果、堅果)本身並非心血管疾病的唯一元凶，反而可以幫助身體吸收維他命A、D、E、K(脂溶性維他命)。如果飲食脂肪太少，即使吃進許多營養，也不見得能被充分吸收。
3. 增飽足感
全脂牛奶口感更豐富、較有飽足感，可以延長飽腹時間。相反地，當喝了低脂牛奶後容易很快再想吃零食，進而增加整體熱量與精緻糖攝取。此外，為了改善低脂牛奶的口感，有些產品會額外加糖或香料，這些隱藏的糖分才是健康的真正隱憂。
喝奶｜ 營養師教2招選牛奶最健康
高敏敏指出，選牛奶也有以下2大技巧：
成分單純最好：標示「100%生乳」或僅含牛乳成分的產品較佳，避免不必要添加物如香料、沙糖、調味劑、奶精粉。
不用畏懼全脂：天然乳脂並非壞東西，適量攝取有助於飽足與營養吸收。