喝奶｜飲低脂奶恐影響減肥效果！小朋友飲恐影響發育 營養師教2招選牛奶最健康

全脂牛奶口感更豐富、較有飽足感，可以延長飽腹時間。相反地，當喝了低脂牛奶後容易很快再想吃零食，進而增加整體熱量與精緻糖攝取。此外，為了改善低脂牛奶的口感，有些產品會額外加糖或香料，這些隱藏的糖分才是健康的真正隱憂。