食消夜要晏啲瞓 研究：睡前3小時禁食 助血壓血糖控制

不少人礙於工作或其他原因而很夜才吃晚餐，甚至因為食或社交而經常吃消夜，但此舉可能會影響心血管健康及代謝功能。原因是有研究發現，將晚餐時間提前並延長夜間禁食的時長，能讓身體的生理時鐘重新校準，進而改善血壓節律、血糖調節及睡眠質素。
日夜節律變正常
該項刊載在「Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology」的研究，追蹤39名年齡介乎三十多歲至七十多歲的人士7個半星期。他們被分為兩組，一組維持原本生活，另一組則將晚餐提早，並在睡前3小時不再進食，確保空腹時間維持在13至16小時。
結果顯示，晚餐提早之後，夜間血壓下降得更加明顯，反映血管系統的日夜節律變得比較正常。同時，睡眠期間的心跳也變慢，代表神經系統比較放鬆。此外，研究也發現夜晚的壓力荷爾蒙皮質醇有所下降，身體更容易進入修復模式。
勿違反生理時鐘
研究人員指出，當吃飯時間與睡眠時間比較協調時，心臟、神經與血管就會慢慢回到正常的節奏，而身體亦因為修復得更好，所以能夠更有效處理糖分，血糖起伏變得比較平穩，胰臟分泌胰島素的節奏也比較協調。
他們強調，人體的生理時鐘是一套重要的調節系統，若生活節奏經常違反生理時鐘的節奏，例如很夜才吃晚餐或睡時光線很亮，身體就會失去正常的節奏，身體躺下休息但生理其實仍在忙過不停，長遠只會令身體運作及功能紊亂，健康自然也受到破壞。