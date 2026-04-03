食消夜要晏啲瞓 研究：睡前3小時禁食 助血壓血糖控制

不少人礙於工作或其他原因而很夜才吃晚餐，甚至因為食或社交而經常吃消夜，但此舉可能會影響心血管健康及代謝功能。原因是有研究發現，將晚餐時間提前並延長夜間禁食的時長，能讓身體的生理時鐘重新校準，進而改善血壓節律、血糖調節及睡眠質素。

日夜節律變正常

該項刊載在「Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology」的研究，追蹤39名年齡介乎三十多歲至七十多歲的人士7個半星期。他們被分為兩組，一組維持原本生活，另一組則將晚餐提早，並在睡前3小時不再進食，確保空腹時間維持在13至16小時。

結果顯示，晚餐提早之後，夜間血壓下降得更加明顯，反映血管系統的日夜節律變得比較正常。同時，睡眠期間的心跳也變慢，代表神經系統比較放鬆。此外，研究也發現夜晚的壓力荷爾蒙皮質醇有所下降，身體更容易進入修復模式。