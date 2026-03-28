筋膜刀｜外力放鬆筋膜、肌肉痠痛 適合久坐、肌肉勞損、筋膜及肌腱發炎之人士

近年在運動康復與物理治療界興起一種新興療法筋膜刀。筋膜刀療法是指透過外力放鬆筋膜及改善肌肉痠痛，一般會針對身體不同部位使用相應的治療處理手法，下文即將為大家詳細介紹筋膜刀。

筋膜刀｜甚麼是筋膜刀？

筋膜刀療法所用的工具筋膜刀是符合人體工學設計，治療師會根據不同部位調整並進行進行針對性治療，透過不同手法去放鬆人體肌肉的筋膜，處理軟組織受傷害的部分。

人體內的肌肉主要分為深層及淺層，當肌肉在過度使用或受傷後，筋膜就會發炎或出現痛感，筋膜刀就可協助放鬆軟組織，檢測筋膜黏連，抑制軟組織纖維化。