筋膜刀｜外力放鬆筋膜、肌肉痠痛 適合久坐、肌肉勞損、筋膜及肌腱發炎之人士

近年在運動康復與物理治療界興起一種新興療法筋膜刀。筋膜刀療法是指透過外力放鬆筋膜及改善肌肉痠痛，一般會針對身體不同部位使用相應的治療處理手法，下文即將為大家詳細介紹筋膜刀。
筋膜刀｜甚麼是筋膜刀？
筋膜刀療法所用的工具筋膜刀是符合人體工學設計，治療師會根據不同部位調整並進行進行針對性治療，透過不同手法去放鬆人體肌肉的筋膜，處理軟組織受傷害的部分。
人體內的肌肉主要分為深層及淺層，當肌肉在過度使用或受傷後，筋膜就會發炎或出現痛感，筋膜刀就可協助放鬆軟組織，檢測筋膜黏連，抑制軟組織纖維化。
筋膜刀｜誰適合用筋膜刀？
肌肉疼痛、肌肉勞損人士
運動後頸背疼痛
長期坐著工作人士
筋膜及肌腱發炎人士
要注意，皮膚易敏感人士、急性發炎、皮膚潰爛、體內有金屬或植入裝置的人士、孕婦、凝血功能障礙患者及急性扭傷患者等，也不適合接受筋膜刀療法。
筋膜刀｜療法結束後注意事項
療法結束後通常會出現暫時性的紅腫、痠痛或輕微瘀血(類似刮痧)，屬於正常反應，通常在幾小時到幾天內消退。患者在接受筋膜刀後建議多喝水以促進代謝，如有紅腫情況，可冰敷處理，療程完結當天建議不要洗澡，或待紅腫消退後再洗，避免感染。療程當天也應避免高強度運動，給肌肉修復時間。