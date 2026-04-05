生活要健康！ 研究：近半認知障礙 由自己壞習慣造成

年紀愈大，認知障礙的機會也愈高，但其實我們可以減低失去認知功能的風險。瑞典一項研究發現，近一半的認知障礙症病例受到吸煙、心血管疾病和高血壓等可改變因素所影響，換言之只要避免吸煙、預防心血管病及控制好血壓，便可以將患阿茲海默症的機會腰斬。

追蹤500人大腦白質變化 認知障礙症的出現，與很多因素有關，有些因素無法改變，例如年齡、性別及遺傳基因等，但亦有些可改變的因素，如吸煙、飲酒、心血管疾病、高血脂、缺乏運動等。 為了確認生活方式及健康情況與認知障礙症關係，瑞典一間大學的研究團隊追蹤近500名平均年齡65歲且未出現認知衰退跡象的人士。團隊在研究期間一直監測參加者大腦白質變化，並測量2種與阿茲海默症相關的蛋白——β-澱粉樣蛋白和tau蛋白的水平。

壞習慣加速白質病變 結果顯示，大多數可改變的風險因素，包括吸煙、心血管疾病、高血脂和高血壓等，都與腦血管損傷及白質病變加速積累有關，這些損傷最終會損害血管功能，導致血管性腦損傷，增加罹患血管性認知障礙症的機會。 分析又發現，糖尿病與β-澱粉樣蛋白的累積增加相關，而體重指數較低的人，tau蛋白的累積速度則更快。 籲維持健康生活習慣 研究人員指出，實驗證明維持健康的生活習慣並控制可改變風險因素，有助延緩阿茲海默症相關症狀出現。他們強調，認知障礙症患者往往不只一種潛在病因，所以大家應該從各方面採取措施，以減低腦部病變及認知減退。