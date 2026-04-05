血糖超標無預兆 7個警號提醒你 要檢驗有冇糖尿病

糖尿病是常見的慢性病之一，除了定期抽血檢查之外，我們的面孔可能藏著與血糖、代謝相關徵兆。因為當身體長期血糖偏高時，可能會令臉部出現7種警號，包括眼周浮腫、髮量變少、滿臉暗瘡、黑棘皮症、嘴唇或口腔乾燥、齒痕舌、臉上有斑等，如果出現3種徵兆，便建議盡早安排抽血檢查。
皮膚7症狀為警號
過去的研究發現，當身體長期處於血糖偏高或胰島素抗阻的情況下，皮脂分泌、發炎反應及皮膚代謝都可能受到影響，並會逐漸展現在面上，令皮膚開始出現以下7狀況：
眼周浮腫：除了年齡造成眼周組織鬆弛、浮腫，有時也可能和水分滯留、慢性發炎或代謝問題有關。
髮量變少、頭油多：有時頭髮變疏可能與甲狀腺功能低下有關，而甲狀腺荷爾蒙與身體代謝有密切關係，代謝失衡亦與胰島素阻抗經常同時出現。
滿臉暗瘡：荷爾蒙失調容易增加皮脂分泌，令暗瘡有機可乘。
黑棘皮症：黑棘皮症常與胰島素抗阻有關，高胰島素會刺激皮膚細胞增生，使皮膚變厚並出現深色沉著。
嘴唇、口腔乾燥：糖尿病或血糖過高會令身體出現多尿的情況，水分流失令身體輕度脫水，便會出現口乾或嘴唇乾燥等情況。
齒痕舌：水份滯留可使舌頭腫大迫使邊緣貼合牙齒，留下像牙齒壓出的痕跡，形成齒痕舌。
臉上有斑：血糖長期偏高可影響皮膚狀態，蛋白質容易產生糖化反應，可能加速皮膚老化，並增加色素沉著機會。