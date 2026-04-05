血糖超標無預兆 7個警號提醒你 要檢驗有冇糖尿病

糖尿病是常見的慢性病之一，除了定期抽血檢查之外，我們的面孔可能藏著與血糖、代謝相關徵兆。因為當身體長期血糖偏高時，可能會令臉部出現7種警號，包括眼周浮腫、髮量變少、滿臉暗瘡、黑棘皮症、嘴唇或口腔乾燥、齒痕舌、臉上有斑等，如果出現3種徵兆，便建議盡早安排抽血檢查。

皮膚7症狀為警號

過去的研究發現，當身體長期處於血糖偏高或胰島素抗阻的情況下，皮脂分泌、發炎反應及皮膚代謝都可能受到影響，並會逐漸展現在面上，令皮膚開始出現以下7狀況：