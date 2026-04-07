微膠無處不在 動物實驗證明 可堵塞免疫細胞阻防病

廣泛存在於水瓶、餐盒與包裝材料的微細塑膠，一旦進入身體會造成哪些影響？最新研究發現，微膠可以被免疫細胞吞噬並累積，進而干擾人體清除細菌與死亡細胞的能力，反映這些外來物可從物理層面堵塞防禦機制運作，令我們更加難以抵禦病源入侵。

巨噬細胞抗病重要一員

根據在《Immunity》發表的研究，餐飲包裝常見的「聚苯乙烯」(Polystyrene)塑微粒可能會干擾巨噬細胞運作。巨噬細胞是負責吞噬病毒、細菌及死細胞，是抗病的重要一員，人體每日因細胞死亡損失約2%體重，平均每秒有300萬個細胞死亡，全靠巨噬細胞清理遺骸。

細胞殘骸或致發炎

動物實驗發現，細胞吃下微膠後，因為無法分解而導致膠粒在內部大量積聚，而且人類暫時未演化出處置塑膠的機制，所以這些微膠可能在細胞內終生囤積。實驗更顯示，被塑膠微粒佔據的巨噬細胞，在清理死細胞DNA殘骸時效能顯著下降，這些無法及時清除的細胞殘骸或可引發免疫反應並造成發炎，長遠或增加疾病發生的風險。