膽石息肉 增膽囊癌風險

膽囊癌是一種發生在膽囊(包括膽囊底、體部、頸部及膽囊管)的惡性腫瘤，與很多癌症一樣，由於早期症狀不明顯，大多患者發現時已達晚期，如患有膽囊結石及膽囊息肉等疾病也會增加患病的風險。 病理形態分成3類 膽囊癌多屬腺癌，亦可見腺鱗癌、鱗狀細胞癌、未分化癌及神經內分泌腫瘤等，據本港數據，膽囊及肝外膽管癌屬於較少見但預後較差的一組癌症，其整體存活率相對多數實體腫瘤為低。病理形態上膽囊癌可大致分為3種： ‧浸潤型：最常見，約佔七至八成，可局限於局部，亦可瀰漫浸潤整個膽囊壁並侵犯肝臟。

‧腔內生長型：約佔一成多，腫瘤較似「黏在」膽囊內壁的腫塊。 ‧混合型：同時有腔內腫塊及浸潤表現。 女性發病率普遍高於男性，年紀愈大患病的風險也愈高，高危因素包括膽囊結石、膽囊息肉、慢性膽囊炎及瓷性膽囊、先天性胰膽管匯合異常、膽囊腺肌症、反覆膽道感染、肥胖和糖尿病、原發性硬化性膽管炎、家族史及長期吸煙等。 痛法有變要求醫 早期膽囊癌無明顯症狀，大部分患者都是因膽囊結石或息肉手術，做術後病理檢驗才意外發現，外科專科醫生張宗揚指，膽囊癌的症狀包括持續上腹或右上腹隱痛(與膽結石絞痛不同，較持續和模糊)、食慾下降、怕油膩、體重不明原因下降、黃疸、尿色加深、大便顏色變淺等；如出現發熱、明顯腹痛甚至右上腹摸到腫塊則多屬晚期表現。

張宗揚提醒，如本身有膽囊結石或膽囊息肉，一旦出現以上症狀而且頻率增加、痛法改變或持續不退就應盡早求醫，切勿當成一般舊患發作處理。

5年存活率僅一至兩成 據本港最新癌症統計，膽囊及肝外膽管癌的5年存活率僅一至兩成，預後較差；只有早期局限性個案經手術切除後存活率較高。 膽囊癌最常用腹部超聲波診斷，其他檢查也包括電腦掃描(CT)、磁力共振掃描(MRI)、胰膽管造影(MRCP)及正電子掃描(PET-CT)等；如影像已有高度懷疑，但仍需確認可否完成根治性切除時，會經腹腔鏡直接觀察及取樣，亦可同場進行手術。除影像學檢查外，疑似患者也需接受實驗室及病理檢查，以便進一步診斷。 根治手術保命

未擴散的早期患者有根治之可能性，因此外科醫生決定治療方案時，主要分為可接受根治性手術與否。早期膽囊癌會以單純膽囊切除或擴大切除；T2期及以上以根治性或擴大根治性切除；如屬T3或T4期，則會進一步擴大根治手術。膽囊癌手術多建議開腹，因腹腔鏡容易造成「傷口種植」及淋巴清掃不足。 而對於不能根治之患者，治療會以減少症狀及爭取生活質素為主，如暢通膽汁紓緩黃疸及痕癢；必要時進行腫瘤減量手術或繞道手術，減少疼痛或阻塞。其後也可配合化放療、標靶治療及免疫治療等。