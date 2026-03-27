新型基因病 致嚴重濕疹？

濕疹在香港很常見，據香港大學早前統計，小學生濕疹病發率可以高達約40%。皮膚科專科醫生陳湧表示，這數字比起一直以來的認知有所上升。而一般認為，平均約有30%個案屬於中度或嚴重級別，而這個比率會隨著病者年齡而增加，即成年人濕疹患者屬於中度致嚴重的比率，會比小朋友患者為高。 如何界定一宗濕疹個案為「嚴重」呢？陳湧表示，一般根據臨床資料綜合評估，「例如病人濕疹影響範圍的大小、皮膚發紅的程度、皮膚表面變化的程度等。另外亦會留意病者的痕癢指數，以及對生活質素影響的程度。經過臨床提問了解上述資料，便可分析病人是屬於輕度、中度或嚴重程度的濕疹。」

STAT6功能增益疾病 濕疹的成因有多方面，包括遺傳體質、免疫系統過度反應、外在環境刺激等因素。而港大醫學院團隊發現，部分患有嚴重過敏性疾病包括濕疹的人士，是患有一種名為「STAT6功能增益」的新型基因疾病，這些患者有機會藉生物製劑獲得較精準和有效的治療。 「STAT6是一些蛋白質，關乎我們免疫系統的開關，」陳湧表示，「部分人士因為遺傳因素，令STAT6持續運作，猶如燈泡亮著後無法關掉，於是免疫系統會持續被激活並形成發炎狀態。這個不受控制、持續的情況，會令發炎愈來愈厲害，血液內的發炎指數也可能愈來愈高，這反映不單因環境因素例如天氣轉變、有否接觸致敏原等令濕疹發作，而是因為基因的影響，令患者持續受到濕疹困擾。」

新型治療助病情降級 治療方面，除必須注意皮膚的滋潤和保濕，也需要針對患者情況達致消炎效果，「治療可分為幾類，第一是傳統全身性免疫系統抑制劑，大多會有一定效果，但因同時影響全身的免疫系統，可能會產生較多副作用。第二是較新型的針對性治療，針對與濕疹相關的免疫系統作出壓抑，其他無關的免疫系統部分不受影響，相關藥物包括生物製劑及口服小分子藥物等。」陳湧說。 「口服小分子藥物有效，但持續服用未必可以令病情得到長期穩定，停藥後較容易復發。相對地，生物製劑針對引致濕疹的發炎因子作出壓抑，令免疫系統相對穩定，安全性很高，現時6個月大以上幼兒已經可以使用生物製劑控制濕疹。亦有新研究指出，生物製劑除令濕疹病情得到紓緩之外，也可調節病情的嚴重程度，例如原本屬於中度至嚴重的個案，經過一段時間用藥後病情或可『降級』。」

不必過分擔心副作用 至於和新型基因病「STAT6功能增益」相關的濕疹個案，一般都比較嚴重，所以有較大機會需要針對性的治療。港大的研究顯示，生物製劑可針對抑制STAT6基因所引發的發炎因子，作出較精準的治療。陳湧最後提醒，「濕疹患者比較擔心類固醇的副作用，甚至不願意使用，其實患者不必過分擔心。外用類固醇其實在濕疹治療來說仍是主力藥物，對紓緩病情有一定幫助，只要劑量和使用的時間恰當，跟足醫生建議，是安全有效的。」