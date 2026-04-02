青光眼早期難發現 醫生：深近視者更要定期眼科檢查

青光眼患者由於雙眼視野區有互相重疊，具有代償功能，患者在早期往往毫無自覺，直到視野明顯缺損影響到核心視力時才驚覺事態嚴重。林口長庚紀念醫院青光眼科主任李泳松醫生提醒，青光眼並非老年人專利，由於深近視者眾多，青光眼帶來的視覺傷害不可逆，若未獲得妥善控制，可能面臨失明的風險，年輕人因生活形態、工作活動皆需高度使用眼睛，更應警惕這個悄悄奪走視力的「視力小偷」。 45歲的科技業工程師深近視，平時工作重度用眼，下班後也常熬夜使用電子產品。某次下班過馬路時，他完全沒看到側方疾駛而來的電單車，直到路人驚聲尖叫、機車擦身而過，他才嚇出一身冷汗。原本以為是單純的過度疲勞精神不濟加上近視加深，就醫檢查後才驚覺眼壓已高過正常容許值30%以上，視野已出現明顯缺損。該工程師表示就像在濃霧中開車，明明前方是亮的，但視角周邊卻被模糊的白霧籠罩，這正是典型的青光眼症狀。

醫揭青光眼成因：房水排出受阻導致眼壓過高 李醫生解釋，青光眼是一種漸進式且不可逆的視神經病變，而眼壓升高是最主要的風險因素。其成因是眼球內睫狀體分泌的「房水」排出受阻，導致眼球內壓力持續升高，進而壓迫視神經，最終造成患者視野逐步喪失。由於許多30、40歲的人士擁有500度以上的深近視，這類人的眼軸較長，視神經發育時常受拉扯，進而使得結構脆弱，對壓力的耐受力遠低於常人，因此即便量測出的眼壓並未過高，視神經仍可能持續受損萎縮。

藥物、激光到手術 青光眼治療關鍵在控制眼壓 青光眼治療的目的並不是恢復已受損的視力，而是透過降低及控制眼壓，減緩視神經惡化的速度。針對像上述工程師的病情，由於患者治療過程藥物控制欠佳，時而因為藥水產生之紅癢症狀而不想點，時而因工作忙碌而藥水漏點，李醫生開始討論到進階的不同治療選項，包含激光或開刀。患者希望盡早恢復工作，同時也擔憂傳統手術傷口可能帶來的併發症，綜合評估後採用「微脈衝經鞏膜激光」作為治療選項之一，術後追蹤顯示眼壓控制情形較先前改善，並持續追蹤其對青光眼惡化速度的影響。與傳統激光最大的不同在於其特殊的「微脈衝」原理，它將激光能量切割成無數個微小的脈衝，在極短的時間內間歇性釋放。這種精準的能量傳遞方式，讓眼球組織在接受治療的過程中，有充足的時間冷卻，有助降低熱能累積對周邊組織的影響。

由於具備非侵入性的特點，患者不需要面臨切開眼球組織的風險，與傳統開刀手術在傷口護理等術後需求上也有所不同。在臨床討論中，對於長期滴藥水感到不適或過敏、或曾接受過其他眼科手術的高風險患者，以及個別病人的生活習慣、工作形態、對治療的接受度以及過去治療經驗，均是醫生與患者共同評估是否將微脈衝激光列入可考慮的控壓方式之一。然而，各治療方式皆具有其潛在風險與限制，是否適合需依個別狀況由專業醫生判斷。 深近視、高風險人士 40 歲後應定期檢查

李醫生提醒，維持好的用眼習慣至關重要，不可在黑暗中滑手機，或長時間低頭看螢幕，因為這可能影響房水排出與眼壓調節，進而引發眼壓不知不覺中升高。在飲食與生活習慣上，建議多攝取具抗氧化能力的深色蔬菜及水果，要有充足睡眠時間及良好的有氧運動習慣；並避免在短時間內大量飲水、憋氣低頭重訓、或是將領帶束得過緊等。建議40歲以上人士，有青光眼家族病史、深近視、偏頭痛、睡眠窒息症、糖尿病、過高或過低血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查。