偏頭痛被低估！研究揭近七成患者有「前庭症狀」 女性常是苦主

許多人以為偏頭痛只是單純「頭痛」，但臨床觀察顯示，頭暈、眩暈往往與之密不可分。台北榮民總醫院神經醫學中心最新研究發現，近七成偏頭痛患者同時合併不同程度的前庭症狀(頭暈或暈眩)，包括天旋地轉、身體浮動感或動作誘發暈眩等情況，且這群患者的焦慮、抑鬱與睡眠問題更為嚴重，甚至增加失能程度。

依國際標準分類 揭示偏頭痛多元表現 台北榮民總醫院神經醫學中心一般神經科主任王嚴鋒表示，臨床上不少偏頭痛患者主訴同時出現頭暈，卻認為只要吞顆止痛藥或止暈藥忍一下就好。北榮團隊根據國際指引，將患者的暈眩症狀細分為多種類型，包括感覺周遭環境在旋轉(外在暈眩)、感覺自己在旋轉(內在暈眩)、頭部動作引發暈眩、改變姿勢如翻身時引發眩暈、頭部活動伴隨噁心感，或因複雜視覺刺激如閃光、快速變換畫面而引發暈眩。 該研究由王嚴鋒主任主導，安南醫院神經內科醫師杜宜憲為第一作者，研究結合北榮與關渡醫院共2,801名患者資料分析，成果發表於國際神經醫學期刊《Neurology》，並獲選為繼續醫學教育(CME)題材，也入選歐洲頭痛年會該年度十大重要臨床研究之一。

近七成偏頭痛患者合併頭暈 僅 6 分之 1 符合「前庭偏頭痛」 研究結果顯示，近七成(68.4%)偏頭痛患者合併頭暈或暈眩症狀，但真正符合「前庭偏頭痛」國際診斷標準者僅約6分之一；換言之，超過半數患者未達正式診斷門檻，卻同樣承受頭暈帶來的困擾。王嚴鋒主任指出，前庭偏頭痛患者多為年輕女性(80.8%)，平均年齡為36.9歲，常伴隨極度畏光(73%)、怕吵(88.6%)、嚴重噁心感(83.5%)與搏動性疼痛，每月平均發作達13.6天，在焦慮、抑鬱指數及睡眠困擾與生活失能程度上皆明顯升高，「如果只看到6分之一符合診斷標準的人，會低估真正受影響的族群。」

王嚴鋒主任也說，臨床上前庭偏頭痛常被誤診為前庭神經炎、梅尼爾氏症或耳石症等內耳疾病，也常見患者「頭痛看神經科、頭暈看耳鼻喉科」，自行在心中分類症狀，導致同一疾病被拆成不同面向處理。杜宜憲醫生也表示，完成研究後，他在門診時會主動多問患者，「你有沒有頭暈？」尤其是頭痛合併噁心或嘔吐的患者，往往醫生的一句追問，就能讓偏頭痛與頭暈同時被發現，並有機會透過治療改善。

長期偏頭痛靠藥物忍耐 她規律治療後改善 王小姐分享，自己30年前就有嚴重暈車，只要聞到公共交通工具的車廂環境味道就想吐，後來開始出現偏頭痛，光線、聲音刺激或用眼過度都可能誘發症狀，過去雖多靠止痛藥忍耐，直到去年底開始接受規律預防治療後，偏頭痛發作頻率有下降的情形，連暈車情形也有所緩解。另一名曾小姐則表示，20多年來幾乎天天偏頭痛，還合併嚴重頭暈、眩暈與耳石脫落反覆發作，同樣靠吃止痛藥緩解，後來接受偏頭痛單株抗體治療後，偏頭痛與暈眩次數降低，生活功能逐漸恢復穩定。

只吃止痛、止暈藥恐惡性循環 應評估預防治療 王嚴鋒主任指出，若前庭偏頭痛僅在急性發作時反覆使用止痛藥或止暈藥，可能形成惡性循環，導致發作次數增加，而臨床上評估重點在於整體發作頻率，而非單次嚴重程度。有些患者自認「一個月只偏頭痛3天」，但經仔細詢問才發現，其實每天都有不同程度的不適，頭暈也是如此，記憶中只有幾次劇烈旋轉，卻忽略頻繁出現的輕微暈眩，因此他會建議患者記錄頭痛日記，了解真正無症狀的天數，若發作頻率高且影響生活功能，應評估預防性藥物或其他治療策略，而非僅靠藥物壓制症狀。