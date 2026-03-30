減肥脫髮｜減肥食代餐／熱量赤字／只食菜恐減到甩頭髮 醫生揭4大錯誤減肥法恐傷器官

減肥減到髮量也減走了？有醫生指出，有很多女性採用代餐、熱量赤字或只食菜的方法，有可能會導致脫髮問題出現。醫生指出，若減肥後出現脫髮，有可能與4種錯誤減肥法有關，嚴重更可能會危及器官。

減肥脫髮｜減肥食代餐／熱量赤字／只食菜恐減到甩頭髮 皮膚科專科醫生柯博桓在其Facebook專頁上分享指，減重追求快速效果很常見，但過度或錯誤的減肥方式不僅可能徒勞無功，更會帶來著荷爾蒙失調、代謝紊亂、甚至功能受損的警號。掉髮不只代表外表困擾，往往是身體出現營養或荷爾蒙警號——尤其女性更應警覺。他指出掉髮背後常見4大成因： 1. 蛋白質攝取不足 頭髮主要由角蛋白(蛋白質)構成。若只吃水煮青菜、水果，不吃肉、蛋、豆類等蛋白質食物，身體會把有限的蛋白質優先分配給心臟、肝腦等重要器官，頭髮生長被犧牲，導致髮量變少、髮絲變細易斷。

2. 缺鐵性貧血 女性因生理期本就容易流失鐵，再加上避免紅肉或內臟攝取，更容易導致缺鐵。鐵是合成血紅素的要素，血紅素負責把氧氣運送到毛囊。缺鐵時毛囊工作力下降，頭髮變細、掉髮明顯增加。 3. 極低熱量飲食 每日僅吃800–1,000大卡的極低熱量飲食會讓身體進入飢餓模式，降低基礎代謝率並關閉非必要生理功能(如頭髮、生育能力)。結果是短期體重下降，但可能伴隨掉髮、指甲脆弱、月經不規則等問題。 4. 多種微量營養素缺乏 單一食物或代餐飲食容易造成維他命與礦物質缺乏。缺乏生物素(B7)、B12、鋅或維生素D，維他命B群(尤其是B7生物素、B12)會影響細胞代謝、荷爾蒙平衡和毛囊週期，進而阻礙頭髮健康，導致頭髮脆弱易斷；而鋅調節荷爾蒙、促進細胞分裂，缺鋅會讓頭髮生長停滯；維生素D則影響毛囊週期，缺乏會增加掉髮風險；Omega-3 脂肪酸不足也會讓頭皮乾燥、發炎傾向增加。

柯醫生指，快速或單一食物的減肥方法可能會讓你失去髮量，甚至損害內分泌與代謝健康。正確的減重應以均衡飲食、足夠蛋白質、必要時補充微量營養素、加上規律運動與醫療監測。這樣你既能達到體重目標，也能保住健康與髮量。