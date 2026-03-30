食藥傷腎｜藥三分毒 食得多會傷腎？有啲病唔食藥恐提早十年洗腎 醫生教3招護腎最有用

怕服藥太多會傷腎，但其實反而會加速洗腎！有醫生指出，坊間總是會認為藥三分毒，所以也很怕常常服藥影響腎臟健康。但醫生指出，如果因為這個觀念而拒絕服藥，就有可能會讓腎功能提早惡化。醫生指出，有護腎３大方法，比「不吃藥」的方法更有效。

食藥傷腎｜藥三分毒 食得多會傷腎？ 腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，很多患者到診時會表示，他們認為西藥吃多會洗腎，所以想靠自己排毒養，甚至對化學藥物有本能性的抗拒。洪醫生指，在臨床上，對於慢性腎臟病(CKD)患者來說，「不吃藥」常常不是治療，而是一種加速惡化的風險選擇。他身為有25年腎臟科臨床經驗的醫師直言，腎臟一旦發生纖維化或細胞壞死，很難回復；錯過治療時機，帶來的損失往往是不可逆的。 食藥傷腎｜55歲男子不吃藥延緩腎功能惡化 慘變提早洗腎

他分享一宗案例指，一名55歲林先生已是12年的二型糖尿病患者，三年前健康檢查發現尿蛋白、腎絲球過濾率(eGFR)約60ml/min/1.73m^2(屬CKD第三期早期)。洪醫生建議他以ACE抑制劑或ARB控制腎絲球內壓，並加強血糖與血壓管理，同時建議採用SGLT2抑制劑以提供腎臟保護。初時治療奏效，患者蛋白尿下降、血壓穩定於130/80mmHg以下。若患者要規律用藥並控制風險，便可延緩腎功能惡化。不過，然而，半年後林先生在門診表示想「完全不吃藥」，僅靠飲食與運動管理。雖曾勸阻但他中止回診，消失了一年。

結果再次回診時，情況急轉直下，雙腳嚴重水腫、血壓飆升168/96mmHg、尿蛋白由微量轉為大量、eGFR從58直降到14，已進入CKD第五期並出現尿毒症症狀(噁心、暈眩、貧血、抽筋、夜尿等)。短短一年，腎功能不可逆地惡化，半年後進入洗腎。林先生後悔說：「早知道我就聽醫生話。」

食藥傷腎｜為何不吃藥會這麼快惡化？ 洪醫生解釋指，要理解為何停藥後腎功能會快速惡化，需要看清腎臟在微觀層面的受損機制： 1. 腎絲球的「超速運轉」(Hyperfiltration) 高血糖會使入球小動脈擴張，導致腎絲球內壓升高、過度過濾。短期eGFR可能上升、看似功能良好，但這是「過勞」的表現；長期下來，腎組織加速損傷，像引擎長期超速運轉終會損壞。 2. 蛋白尿的「二次傷害」 蛋白質滲漏到腎小管會對上皮細胞造成毒性，誘發發炎與纖維化，使腎臟結構逐漸硬化，進一步降低功能。

3. RAAS(腎素—血管張力素系統)惡性循環 受損腎臟會啟動RAAS，造成血管收縮、腎絲球壓力進一步升高。在慢性病態下，這套代償系統反而加速腎臟傷害。

食藥傷腎｜藥物對護腎有甚麼功效？ 洪醫生指出，「藥傷腎」的說法需以藥物種類與使用方式區分，確實，不當使用的NSAIDs、某些抗生素和來路不明的草藥會傷腎；但經大型臨床試驗驗證的抗腎病藥物，能明顯降低腎功能惡化與進入洗腎的風險。重要研究包括： RENAAL與IDNT：早期證實ARB(如Losartan、Irbesartan)在糖尿病腎病患者中可降低腎衰竭風險。 CREDENCE(2019)與DAPA-CKD(2020)：揭示SGLT2抑制劑不僅降血糖，還能顯著減少腎衰竭風險；對非糖尿病慢性腎病患者亦有益處。 台灣二林地區長期追蹤研究(2018)：顯示遵從醫囑服藥者進入透析的時間平均延後3至5年，依從性直接關係到是否能避免洗腎。

食藥傷腎｜醫生教3招護腎最有用 不過，洪醫生提醒，護腎策略不能只靠藥物一招，建議採行下列三項並行，三管齊下的做法： 1. 合理用藥：減壓與降低毒性負擔 ACEi/ARB：減少腎絲球壓、降低蛋白尿，是治療基石。

SGLT2抑制劑：現代護腎治療的重要一環，證據力道強。

必要時的腸道吸附劑或排磷藥：減少毒素腸道吸收，降低腎臟負擔。 2.開拓與維持「第二排泄途徑」：腸道和其他生活習慣 維持規律排便，促進腸道排毒，幫助代謝一些尿毒素。

適當喝水(在醫生指示下)，以稀釋代謝產物。

規律運動或可使人適量出汗，有助代謝並減輕腎臟負擔。

3. 飲食與營養策略：減負且兼顧營養 低蛋白飲食在特定CKD階段被證實有助延緩惡化。

酮酸氨基酸(keto-analogues)可與低蛋白飲食併用，減少尿毒並補充必需胺基酸。

選擇經研究證實能降低尿毒素的益生菌與膳食纖維，建立「腸腎軸」防護。

抗發炎食物(魚油、橄欖油、多色蔬果、蔥薑蒜等)有助抑制慢性發炎。

食藥傷腎｜停藥之前問自己2大問題 在決定停藥之前，請務必誠實問自己兩個問題： 若規律服藥可將洗腎時間延後5~10年，你還會輕易停藥嗎？ 這段時間可能讓你不必依賴透析機，能參與家庭與社交活動。 你能忍受每天吞幾顆藥丸，還是每週多次、每次長時間的透析與血管穿刺？ 洪醫生表示，很多人並非不了解風險，而是嚴重低估了洗腎對生活品質的影響。所以，慢性腎臟病是一場長期的馬拉松，而非短跑。真正的敵人不是藥物，而是「失去紀律」：不按時回診、不按醫囑用藥、輕忽血糖與血壓控制。延緩腎衰竭，不是奇蹟，而是科學醫療與個人紀律的共同勝利。為了不被洗腎束縛的未來，從今天開始正確對待每一顆藥物、認真執行每一個護腎習慣與飲食，這些努力都值得。