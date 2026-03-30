講嘢用啱力 保護聲帶免聲沙

人人都經歷過聲沙，如有原因且突發性的，像是唱K、大叫過後、傷風感冒，一般毋須擔心，約一星期便痊癒。但若聲沙持續兩星期或以上，或伴隨咳血、吞嚥困難、影響呼吸等，便應盡快求醫。 耳鼻喉科專科醫生李瑞光表示，最擔心的情況是病人延誤診斷惡性腫瘤。聲沙可以是癌症例如食道癌、甲狀腺癌及肺癌的其中一個徵狀，因食道癌和甲狀腺癌或直接擠壓到聲帶，「肺癌若擴散到胸口附近淋巴核，也可壓住左邊的喉返神經導致聲沙。」 摩擦至長繭

大部分人較關注歌手、主播等的聲沙問題，事實上教師、銷售員、行政管理員、長者、全職主婦都是聲沙高危族，「聲帶是一個V字形結構，前端是尖的位置，後端是郁動部分。」李瑞光續指，「人類發聲原理是『氣流帶動聲帶震動』：發聲呼氣時氣流通過喉部聲門，使聲帶產生波動震盪形成『原聲』，再透過咽、口、鼻腔等共鳴腔放大美化、並由肺活量控制音量大小(震幅)，最後經嘴唇、舌頭等咬字器官修正；男士聲帶震頻約每秒180次、女士220次。當聲帶閉上時兩邊未能完全貼合，例如用錯聲令聲帶起繭、長出息肉，又或長者聲帶萎縮漏氣，發出的聲音便出現不清脆、聲沙的情況。」

聲帶拍打受損 甚麼是用錯聲？李瑞光解釋，「其一是『鬥大聲』，在嘈吵的班房或地盤，要講得比環境聲音更大才被聽見。大聲說話令兩邊聲帶拍打更大力，繼而腫脹，如繼續說話就摩擦得更多，聲帶會長出類似死皮的白色硬化組織，即聲帶長『繭』。其次是故意壓低聲音說話，第三是說話突然斷開『一粒粒』，沒有尾音，停頓位很乾脆的，因為聲帶最後的拍打並不輕柔，較易受損。最後是一些壞習慣，例如用力咳、清痰的動作，前者是爆發力的拍打，後者是擦動聲帶表面黏膜，都會弄傷聲帶。」另外，胃酸倒流、鼻水倒流、口水積聚、吸煙、說話時間太長，都會刺激到聲帶而導致腫脹。

嚴重或需手術 醫生會透過問診、病歷，以及軟式喉嚨纖維內窺鏡或聲帶頻閃檢查來檢查並作出診斷。如果聲帶長繭或細小息肉，又或長者聲帶肌肉萎縮，可先透過言語治療師訓練肌肉和正確運用聲線，約6個月後恢復正常；若聲線訓練或藥物治療無效，甚或息肉太大，便需要手術處理。李瑞光續指，「近年興起的藍光雷射微創手術可以用激光縮減聲帶病變體積，精準處理患處、創傷較小，而且患者毋須全身麻醉，可即時知道手術效果，聲線是否夠清脆。患者術後約6星期至3個月時間可復原。」

暖水可滋潤聲帶 一名14歲小朋友，因為聲沙而第二天要上台朗誦前來求診。醫生檢查後發現聲帶沒有大問題，只是發聲用錯力，而且頸部肌肉繃緊，於是即場為他放鬆頸部，聲沙即時好轉；之後經過6至8次肌肉放鬆，以及言語治療師發聲訓練，聲線便得以復原。 李瑞光提醒日常保養聲線，首要充足水分，最好是喝暖水，同時避免咖啡因飲品；其次要正確用聲，以丹田發聲，於口腔產生共鳴，避免用頸力；最後如有胃酸倒流和鼻水問題，應適當用藥。

每年4月16日是「世界聲線關注日」，聲帶健康講座「動人聲線創造ING」將於4月11日舉行，為教育工作者提供聲線病變資訊及正確聲帶運用方法，現場設有簡單喉鏡檢查。有興趣者可致電2770 3918，或WhatsApp 6954 0232查詢。