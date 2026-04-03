飛行途中發生潛水員症！好彩有醫生同機立即救援緩解症狀

一名42歲男性於潛水勝地帛琉往台灣班機飛行途中，突感肩膀與手肘劇烈疼痛，並出現斑片狀、發癢的皮膚紅疹，好在新竹臺大分院腎臟科楊為舜醫生剛好在同一班機上，緊急協助。經詢問病史後得知他登機前數日曾從事使用氧氣樽的水肺潛水，雖有依規範減壓，但後續又從事無使用氧氣樽的自由潛水。 楊為舜醫生依潛水史與臨床表現診斷為第一型減壓症，隨即建議機組人員提供高濃度氧氣，症狀因此部分緩解，但病人仍堅持完成後續轉機。楊為舜醫生提醒該乘客，返台後務必至醫院接受完整檢查與高壓氧治療，及早確診減壓症，並獲得適當醫療，以避免病情惡化。

減壓症分第一和第二型 嚴重會導致死亡 楊為舜醫生表示，減壓症是體內氣體因環境壓力快速下降而形成氣泡，引發血管阻塞或組織損傷的疾病，俗稱「潛水員症」。減壓症的發生與氮氣在體內的溶解與排出速度相關。在深水高壓環境中，氮氣會大量溶入血液與組織；若短時間內快速減壓，氣體無法順利透過呼吸排出，便會在血管或組織中形成氣泡。 減壓症可依嚴重程度區分為第一和第二型，第一型為輕微症狀，以倦怠、肌肉骨骼疼痛與皮膚反應為主；嚴重者為第二型，可能影響中樞神經與呼吸系統，出現頭暈、視力模糊、言語不清、無力、癱瘓或呼吸困難，甚至死亡。

潛水忽略上升速度將增風險 先天性心臟結構異常也須留意 隨著潛水活動日益盛行，若忽略上升速度或減壓停留，或者混合從事水肺以及自由潛水，風險便會大幅提高。此外，如果潛水員本身有先天性心臟結構異常，例如開放性卵圓孔，即左右心房間的卵圓孔在出生後沒有閉合，帶有氣泡的血液就可能不經肺部代謝直接進入全身循環，此時也可能造成罕見的氣體栓塞。治療方式包含吸純氧與再加壓治療(即高壓氧)，可協助體內氣泡重新溶解並排出。

水肺後24小時內不應自由潛水或搭機 潛水應遵守安全規範 新竹臺大分院提醒，大眾從事潛水與水域活動時須遵守安全規範，上浮時維持穩定速度並依規範進行安全停留。水肺潛水後24小時內不應於從事自由潛水且不宜搭乘飛機或前往高海拔地區，因為上述活動會加速減壓，增加氣體栓塞風險。從事潛水前檢查裝備、評估自身健康亦十分重要，同時最好事先了解當地醫療，特別是再壓艙的所在位置及後送方式。若潛水後出現關節痛、皮膚紅疹、頭暈、噁心或呼吸不適，應盡速就醫並主動告知潛水史。