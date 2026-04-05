遠離中風「二次打擊」！醫生：掌握「六大生活支柱」阻斷再中風風險

中風治療不只在急性期，出院後的生活管理，更關乎是否會再度發作。一名50歲H先生在發生急性中風後，被評估中風後的5年內再發生中風的風險，最高可達三成，後來他在出院前啟動整合式的「生活形態介入」，透過持續調整飲食、運動與作息，3個月內健康指標改善，最終順利重返職場，顯示日常健康管理對預後的重要性。

三高失控埋下中風地雷 血糖、血脂超標恐成復發隱憂 奇美醫院腦中風中心暨神經內科主治醫生呂冠嫻指出，多數中風與可控制的風險因素有關，透過生活形態調整，有助降低再中風風險。以上述的個案為例，呂冠嫻醫生提到，該名個案原有高血壓、第二型糖尿病及高血脂，平時未落實控制，某日清晨出現頭暈與步態不穩，隨後手指出現麻木，就醫確診為急性缺血性腦中風。雖然急性治療後恢復穩定，但後續評估發現其血糖與血脂控制不佳，糖化血色素高達8.4%；加上外食與缺乏運動，仍屬高風險族群。

呂冠嫻醫生說，腦中風長期位居十大死因，而約有八成的中風案例與高血壓、糖尿病、吸煙及不健康飲食等可控制的風險因素有關。急性期的醫療處置固然關鍵，但真正決定長期預後與生活品質的，在於患者出院後能否持續落實健康管理。 中風護理最忌「管理斷鏈」醫病攜手打造防護網 呂冠嫻醫生觀察，臨床上許多病人僅依賴藥物，但卻忽略了生活習慣的根本改善，導致血管環境持續惡化，因此把「生活形態醫學」納入照護的一環，穩住血壓、血糖與血脂，就有機會防範動脈硬化，降低腦血管阻塞的機會。

呂冠嫻醫生強調，中風照護最忌諱「管理斷鏈」，因此從住院、出院到覆診監察，必須形成不中斷的護理流程。透過定期監測生理數據並強化家庭社會的支持，幫助患者除了有效控制三高，更能從單一的疾病治療轉向全面的健康管理。

地中海與得舒飲食雙管齊下 每周運動 150 分鐘助大腦循環 除了為健康設計好管理框架，呂冠嫻醫生也提到，健康飲食與規律運動也是維繫健康的重要核心。飲食上，她建議可參考地中海或得舒(DASH)飲食，減少高鹽加工品並增加全穀類攝取，藉此控制血壓與血脂；同時維持每周至少150分鐘的中等強度運動，有助於提升胰島素敏感性並改善腦部血液循環。 呂冠嫻醫生呼籲，預防再中風的關鍵在於日常生活的每一天，只要積極調整生活形態並規律追蹤，就能守護腦血管健康，遠離二次中風的威脅。