洗血可以「洗走發炎」？醫生揭與洗腎差異 一文睇清臨床用途及風險

不少人將「洗腎」與「洗血」混為一談，還有人將「洗血」視為排毒保養方式。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，洗腎又稱血液透析，屬於器官替代療法，而洗血是廣義的血液淨化，兩者在目的、適應症與治療場景上都有本質差異。他也強調，血液淨化屬於侵入性的醫療行為，大眾應警惕誇大不實的廣告術語，若有疑問應依專科醫生的建議與評估，而非依廣告內容自行判斷。

洗腎屬器官替代療法 洗血為特定病理因子移除 陳宏麟理事長受訪說明，血液透析(Hemodialysis)屬於器官替代療法，其目的是取代已衰竭的腎臟功能，通常末期腎病變患者在腎功能剩餘不到10%時，醫療團隊會依病人意願、身體狀況等條件評估洗腎，以維持基本生命徵象，另除了末期腎病變(ESRD)、尿毒症、嚴重電解質失衡(例如高血鉀)或藥物難以控制的水腫，都是常見的血液透析適應症，這類治療通常需長期且規律進行。 「洗血」在醫療上屬於廣義血液淨化(Blood Purification)，屬於針對特定病理因子的血液處置方式，陳宏麟理事長指出，血液淨化目的是主動移除血液中的特定致病因子，例如低密度脂蛋白(LDL，俗稱「壞膽固醇」)、自體抗體或發炎介質，而非取代器官功能。血液淨化的適應症包括急性中毒、自體免疫疾病、嚴重高血脂或急性重症等情況，頻率則依病情決定，若為治療用途可能需短期密集療程，可能不像保養性質那樣長期固定進行。

3 種常見血液淨化方式 各有臨床用途 陳宏麟理事長進一步表示，當人體累積標準洗腎無法有效清除的中大分子毒素或致病蛋白時，醫療團隊就會與患者討論，將血液淨化作為後續治療選項，常見方式包括血漿置換、血液灌流與連續性腎臟替代治療。 血漿置換(TPE)是將血液抽出後分離血漿並丟棄，再換入新鮮血漿或白蛋白。血漿置換主要用於自體免疫與神經系統疾病，例如重症肌無力、格林－巴利症候群(GBS)、腎移植後排斥反應或血小板減少性紫斑症(TTP)。 血液灌流(HP)是利用活性碳或樹脂罐吸附血液中的脂溶性物質或大分子毒素。血液灌流常用於急性藥物中毒(例如農藥、安眠藥)或特定重金屬中毒，是急診搶救中毒患者的重要技術。 連續性腎臟替代治療(CRRT)多用於加護病房(ICU)血流動力學不穩定的敗血性休克等重症患者。連續性腎臟替代治療可模擬腎小球濾過，24小時持續緩慢清除水分與發炎介質，並協助清除細胞激素風暴。

洗腎患者是否加做血液淨化 須依臨床指標判斷 此外，陳宏麟理事長指出，標準血液透析主要清除小分子尿毒素，例如尿素氮，但對於較大的分子清除效率較差，例如β2-微球蛋白等，部分透析患者若出現難治性搔癢、不寧腿症候群(RLS)、嚴重高血磷或慢性發炎指標偏高等情況，醫療團隊可能與患者討論是否加做血液淨化，並透過治療後的β2-微球蛋白、血磷與發炎指標(hs-CRP)變化作為治療反應的評估參考。 網路「洗血保養」說法 醫籲審慎看待 陳宏麟理事長也說，坊間廣告中所稱的「洗血」與醫療上有適應症的血液淨化並不相同，部分廣告宣稱可把高血脂或發炎指數「清洗出來」達到「排毒回春」甚至「完全根治」，這類說法易讓大眾誤解血液淨化具有保養或抗衰老效果，事實上血液淨化屬於侵入性行為，而非單純的美容療程，任何侵入性處置都可能帶來感染或其他風險，且即使透過儀器暫時降低血中某些數值，人體仍會持續產生相關物質，例如低密度脂蛋白，因此不應將其視為一勞永逸的處理方式。