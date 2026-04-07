非哺乳卻溢乳！32歲女不孕元凶曝光 醫揭：恐怕是腦瘤引致

32歲的小欣多年來深受不孕困擾，近期更發現明明處在非哺育期，但身體卻出現「乳房溢乳」的異常現象，起初以為是壓力過大導致內分泌失調，直到就醫檢查後才發現，病根是源於大腦中一顆0.6公分的「腦下垂體泌乳激素瘤」。的衛生福利部臺北醫院內分泌暨新陳代謝科主任廖英理提醒，這類腫瘤雖多為良性，但會干擾生育機制，所幸及時透過藥物精準治療，小欣的泌乳素數值恢復正常，並已順利自然懷孕。

泌乳激素過高導致排卵障礙 大腦誤判進入「哺乳模式」 廖英理主任指出，泌乳素是由腦下垂體分泌的荷爾蒙，主要作用是促進乳汁分泌。當人體處於非懷孕狀態卻出現泌乳素長期偏高時，大腦會誤以為身體正處於哺乳期，進而抑制排卵相關荷爾蒙的分泌，導致排卵障礙、月經失調，最終造成不孕。 以案例中小欣的情況為例，檢查後發現，她的泌乳素數值高達196ng/mL，遠超正常值25ng/mL以下的標準，這種「假性哺乳」狀態正是阻礙她受孕的主因。他並解釋，當泌乳素長期過高時，大腦可能誤以為身體處於哺乳狀態，進而抑制與排卵相關的荷爾蒙分泌，造成月經不規則、排卵障礙甚至不孕。不少女性也容易將月經紊亂或乳房溢乳誤認為壓力大或作息不規律所致，而延誤檢查。

MRI 揪出腦下垂體 0.6 公分腫瘤 醫：多為良性莫恐慌 小欣後來經進一步安排腦下垂體磁力共振(MRI)檢查後，發現她的腦下垂體內，有一顆約0.6公分的泌乳激素瘤。面對「腦部腫瘤」的診斷，許多患者第一時間會擔心是否需要手術。但廖英理主任指出，泌乳激素瘤多為良性腫瘤，臨床上通常以藥物治療作為第一線處置。多數患者在規律服藥後，泌乳素濃度可逐漸下降，腫瘤大小也能受到控制，部分女性月經與排卵功能可望恢復。

男女症狀大不同 溢乳、性慾下降與視力受損皆是警號 而除了腦下垂體腫瘤外，廖英理主任提到，包括甲狀腺功能低下、慢性肝腎疾病、特定藥物影響或長期壓力，也都可能會造成泌乳素升高。他指出，泌乳素過高的症狀相當多元，女性常見表現包含月經不規則、停經、不孕，以及最典型的非哺乳期溢乳；男性則可能出現性慾下降或不孕。若腫瘤體積較大，患者還可能伴隨頭痛、視力模糊或視野缺損等壓迫症狀，需透過抽血檢測及磁力共振進一步診斷。

腦部腫瘤藥物治療為首選 多數病患毋須手術開刀 面對腦部腫瘤，許多患者常會恐懼手術，但廖英理主任強調，泌乳激素瘤的治療首選通常是「藥物治療」，而非開刀。大多數患者在規律服藥後，泌乳素濃度能獲得有效控制，腫瘤也會隨之縮小，進而恢復正常的排卵與生育能力。 廖英理主任提醒，若有不明原因的不孕、月經異常或異常溢乳，應及早諮詢內分泌專科醫生評估，把握治療黃金期，仍有極大機會能圓求子夢。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】