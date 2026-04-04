睡眠｜研究揭：睡前做1事可延壽4年 專家揭1種睡眠方法比自然醒更健康

許多人睡前會設定起床鬧鐘，但較少人會為上床睡覺時間設定提醒通知。依相關睡眠研究與專家觀察，維持規律作息與固定就寢時間，與較佳健康結果相關。美國專注於長壽醫學的醫生與睡眠健康專家也建議，民眾可在睡前設定鬧鐘，以幫助建立固定就寢時間。一份由倫敦政治經濟學院學者與英國健康保險機構合作發布的睡眠白皮書分析指出，規律的睡眠時間可能有較佳的健康結果，且與壽命差距約4年相關。
《Tom's Guide》報導，專研長壽醫學的醫生珍妮佛提蒙斯(Jennifer Timmons)表示，她非常支持「設定睡覺鬧鐘」的概念，而不只是為了起床設鬧鐘，並強調此舉有助於維持固定作息時間。長壽醫學講師、醫生葛瑞格瓊斯(Greg Jones)也表示，長壽是建立在規律節奏之上，其中就寢時間就是重要的一環。
報告：固定就寢時間有助維持較好睡眠習慣
倫敦政治經濟學院(The London School of Economics and Political Science, LSE)與英國健康保險機構合作發布的睡眠白皮書指出，固定就寢時間是維持良好睡眠習慣的關鍵。報告提到，每周至少有5晚在原訂就寢時間前1小時設定鬧鐘，並睡夠7小時，可能與延長壽命有關，甚至可能增加約4年壽命。提蒙斯醫生認同這個做法，並建議民眾當聽到鬧鈴聲時，可開始放慢做事節奏，並逐漸停止家務或將工作收尾，讓身心放鬆下來。他指出，之所以預留這段緩衝時間，可避免追劇、工作或準備隔天行程等事務延後入睡。
瓊斯醫生也指出，每晚在相同時間前後約1小時內入睡，看似簡單，但對長壽的影響遠超想像。他指出規律的睡眠與起床時間有助於穩定人體晝夜節律，除了有助於大腦認知與情緒功能外，也對新陳代謝具正面效益。
固定睡覺時間有益健康 反之恐有損健康
提蒙斯醫生指出，維持固定就寢時間可讓人體在適當時機分泌褪黑激素，並降低壓力荷爾蒙皮質醇濃度，使入睡更順利，並幫助進入深層睡眠。她說明，人體多數深層睡眠發生在夜間前半段，而成人每晚約需1.5至2小時深層睡眠，因此若上床時間過晚，即使隔天補眠，深層睡眠比例仍可能不足。
瓊斯醫生補充，若每天在不同時間上床，大腦可能難以準確調節褪黑激素與皮質醇分泌，並影響細胞修復與血糖調控機制。從長期觀察來看，生理節律混亂可能增加身體的壓力，對健康造成負擔。
就寢時間難規律 專家建議先在固定時間起床
瓊斯醫生建議，若難以固定就寢時間，可先固定起床時間。由於人體生理時鐘對起床時間特別敏感，當起床時間穩定後，夜間入睡也會較為順利。他也提醒，若偶爾晚睡並非失敗，但隔天仍應盡量回到固定起床時間，以協助身體重新校正晝夜節律。
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