睡眠｜研究揭：睡前做1事可延壽4年 專家揭1種睡眠方法比自然醒更健康

許多人睡前會設定起床鬧鐘，但較少人會為上床睡覺時間設定提醒通知。依相關睡眠研究與專家觀察，維持規律作息與固定就寢時間，與較佳健康結果相關。美國專注於長壽醫學的醫生與睡眠健康專家也建議，民眾可在睡前設定鬧鐘，以幫助建立固定就寢時間。一份由倫敦政治經濟學院學者與英國健康保險機構合作發布的睡眠白皮書分析指出，規律的睡眠時間可能有較佳的健康結果，且與壽命差距約4年相關。

《Tom's Guide》報導，專研長壽醫學的醫生珍妮佛提蒙斯(Jennifer Timmons)表示，她非常支持「設定睡覺鬧鐘」的概念，而不只是為了起床設鬧鐘，並強調此舉有助於維持固定作息時間。長壽醫學講師、醫生葛瑞格瓊斯(Greg Jones)也表示，長壽是建立在規律節奏之上，其中就寢時間就是重要的一環。