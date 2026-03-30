公立醫院癌症收費2026丨一文看清治療費用、隱藏開支、排期時間及資助申請

確診癌症，對患者及其家庭而言，無疑是生理、心理與財政上的巨大考驗。不少香港市民認為，只要進入醫管局體系，公立醫院癌症收費便有政府大幅補貼，醫療負擔理應大減。然而，公立醫院的癌症治療真的「全包」嗎？ 事實上，雖然基本的手術、住院及傳統化療收費極具性價比，但隨著醫療科技進步，許多療效顯著的新式標靶藥物及免疫治療，往往屬於「自費藥物」級別，動輒每月需花費數萬至十數萬港元。本文將為您全面拆解公立醫院治療癌症的各項收費細節、腫瘤科排期時間，並指出常被忽略的「隱藏成本」，助您及早制定周全的抗癌財務規劃。

公立醫院癌症收費最新概覽：合資格人士 vs 非合資格人士 在香港公立醫院接受癌症治療，收費標準主要取決於患者是否屬於「符合資格人士」（通常指持有有效香港身分證的香港居民）。政府對合資格人士提供高達95%的醫療補貼。 符合資格人士（香港居民）基本收費表 以下以2026年最新資訊為例，如果您是合資格人士，在公立醫院接受標準的癌症治療（如傳統切除手術、住院觀察、普通化療及電療），費用其實非常親民： 急症病房住院費用： 每日 HK$300（已包含基本手術、診症、檢驗、一般藥物及膳食）

專科門診（例如臨床腫瘤科）： 每次診症 HK$250 腫瘤科診所日間程序及治理： 每次 HK$250（通常適用於日間化療或電療程序） 處方藥物費用： 每種藥物 HK$20，以4星期為收費單位（自費藥物除外） 專家見解：以一個為期三天的癌症切除手術住院為例，患者只需支付約 $435（$75入院費 + $120 x 3天），這與私家醫院動輒數十萬的手術費相比，相差極大。 非符合資格人士收費（2026年標準） 對於非香港居民，醫管局按收回成本的原則收費，費用相對高昂： 普通科醫院住院費用： 每日 HK$7,400

專科診所（門診）： 每次診症 HK$850（每種處方藥物另收 HK$90） 腫瘤科診所日間程序及治理： 每次 HK$1,300 公立醫院醫癌真的「全包」嗎？拆解自費藥物陷阱 許多市民誤以為在公立醫院醫病就等於「免費」。然而，在癌症治療中，最大的財務缺口往往來自「藥物名冊」的限制。醫管局將藥物分為通用藥物、專用藥物及自費藥物。 甚麼是自費藥物？ 現時許多針對肺癌、乳癌、肝癌及大腸癌的新型標靶藥物 (Targeted Therapy) 及免疫治療 (Immunotherapy)，由於研發成本極高且非傳統標準療法，多數被列入「自費藥物 (SFI)」。這意味著，即使您在公立醫院看診，也需要按成本價全額自費購買這些藥物。

常見癌症自費藥物開支參考 一旦醫生建議使用自費藥物，患者每月的財政壓力將直線上升（以下數據僅作參考，實際費用會因藥物種類、劑量及療程長短而有所不同）： 肺癌： 常見自費方案為標靶治療或免疫治療；每月平均藥費預算約 50,000至130,000港元；全期療程估算費用可達 100萬港元以上。

乳癌： 常見自費方案為雙標靶藥物；每月平均藥費預算約 20,000至80,000港元；全期療程估算費用約 30萬至60萬港元。

肝癌： 常見自費方案為免疫治療配合標靶藥；每月平均藥費預算約 60,000至150,000港元；全期療程估算費用可達 150萬港元以上。

大腸癌： 常見自費方案為標靶治療；每月平均藥費預算約 20,000至140,000港元；全期療程估算費用約 50萬至80萬港元。 金錢以外的代價：腫瘤科排期時間與「隱藏成本」 除了明顯的醫療帳單，依賴公立體系還需要面對嚴峻的時間考驗。這也是我們評估公立醫院癌症收費時，必須計算在內的「隱藏成本」。 1. 公立醫院腫瘤科排期實況 公立醫院資源緊絀是長久以來的痛點。根據醫管局數據，雖然當局承諾癌症確診者在一定時間內可接受首次治療，但由懷疑患癌到確診（例如排期照MRI、電腦掃描、抽組織化驗），往往需要等待數週甚至數月。對於生長迅速的惡性腫瘤而言，「時間就是生命」，漫長的排期可能導致病情惡化，增加後續治療的難度與潛在費用。

2. 收入中斷與照顧者成本 漫長的輪候期與治療期會衍生龐大的隱藏開支： 收入損失： 患者因病無法工作，家庭瞬間失去主要收入來源。

照顧者開支： 家人可能需要辭職或請無薪假貼身照顧，或需自費聘請專業私家看護及外傭。

交通與營養品： 頻繁往返醫院的交通費，以及針對癌症患者的高昂營養補充品開支。 無力支付高昂自費藥費怎麼辦？3大醫療資助途徑 若不幸需要使用昂貴的自費藥物而無法負擔，政府及醫管局設有安全網協助有經濟困難的患者：

1. 撒瑪利亞基金及關愛基金醫療援助項目 醫管局透過這兩個基金，為符合特定臨床條件及通過經濟審查（入息及資產審查）的患者提供自費藥物資助。部分昂貴的標靶藥及免疫治療藥物已納入資助網，患者可獲部分甚至全額藥費減免。 2. 醫務社會工作者 (醫務社工) 評估 如在支付公立醫院癌症收費上遇到困難，患者可主動向主診醫生或病房職員提出，轉介至醫院的醫務社工部。社工會評估您的家庭經濟狀況，協助申請上述基金或減免住院/門診收費。

3. 公私營協作計劃 (PPP) 為縮短排期時間，醫管局推出了公私營協作計劃（例如「放射治療公私營協作計劃」）。合資格的公立醫院癌症病人會獲邀到私家醫院接受電療，而病人只需繳付公立醫院的標準收費（即日間程序每次$96），差額由醫管局補貼。這能讓患者以公家價錢，享受私營機構的快捷服務。 總結：抗癌路漫長，理財規劃與治療同樣重要 總括而言，公立醫院癌症收費在基本住院和手術上確實極具優勢，能為大眾提供最基礎的醫療防線。然而，一旦觸及高昂的「自費藥物」，公立醫院的安全網也未必能完全覆蓋所有中產或小康家庭。加上排期需時及各種隱患成本，單靠公營醫療體系往往令人感到被動。