復活節｜朱古力復活蛋食太多不健康 推介3個親子烚雞蛋食譜 有營又應節

復活節將至，不少人都愛在復活節食復活蛋應節，不過一隻雞蛋般大的朱古力蛋實在不容小覷，不但含有大量熱量，脂肪及糖分也相當高，因此無論是大人或小朋友都不應食太多。今次就為大家推介幾個烚雞蛋食譜，健康得來也非常應節。

雞仔魔鬼蛋是一款經典的造型像破殼而出的小雞，做法非常簡單，只要將雞蛋烚至全熟後對半切開(平切或鋸齒狀切開也可)，將蛋黃取出混合蛋黃醬，加入芥末和鹽，放入沖唧花袋後擠回蛋白中，盡量推得高一點，最後以黑芝麻點出眼睛，並切一小片紅蘿蔔當嘴巴。

復活節｜復活蛋食譜二：雲朵復活蛋

雲朵復活蛋的做法也很簡單，首先準備一隻雞蛋，並將蛋白和蛋黃分開，用電動打蛋器或以手將蛋白發至稍為變硬(即倒扣不掉下來)，接著預備一個墊上牛油紙的焗盤，將發好的蛋白放上去並堆成雲朵狀，中間留一個凹位。

將其放入已預熱180度的焗爐焗3分鐘，在凹位放入蛋黃，再焗2至3分鐘即可。

材料：雞蛋一隻

復活節｜復活蛋食譜三：彩蛋

復活蛋其中一個吸引之處就是其五顏六色的外觀，今次就照辦煮碗，只不過以天然染料取代人造色素。將預先煮熟的白殼蛋放入冷卻後的蔬菜水中浸泡(加入一匙白醋可以幫助上色)，放入雪櫃浸泡 4 小時或過夜，顏色會更飽滿。