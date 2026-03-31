牙痛心臟病｜刷牙流血牙齦紅腫揭心瓣發炎！洗牙可降14％風險？醫生教食5種護心食物

心臟健康與牙齒問題息息相關！有醫生指出，口腔問題恢可能是牽動全身健康的警訊。他分享一宗案例指出，曾有患者出現刷牙流血及牙齦紅腫症狀，其後被證實心瓣發炎。有研究揭洗牙有助減低心血管疾病風險14%。另外，有5種食物也有助保護心臟。

牙痛心臟病｜刷牙流血牙齦紅腫揭心瓣發炎！ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者同時罹患嚴重牙周病與糖尿病的患者，長期牙齦紅腫及刷牙流血。進一步檢查發現其心臟瓣膜已有輕微發炎跡象。經營養調理及牙醫精準治療後，牙周狀況逐步好轉；糖化血色素與心臟功能指標亦見穩定與改善。劉醫生解釋指，口腔會從3條主要路徑影響心血管，包括： 1. 口腔細菌入血 牙齦發炎流血時，致病菌可進入血液循環，並在瓣膜或血管壁上停留，直接引起心臟發炎。

2. 局部發炎引發全身性炎症反應 牙周組織釋放的炎症訊號分子(如 IL-6、CRP、TNF-α)會進入全身循環，促進動脈粥樣化與血管硬化。 3. 氧化壓力與發炎小體活化 口腔感染可啟動 NLRP3 等發炎小體，增加氧化壓力，進一步損傷血管內皮，助長心血管疾病發展。 最新數據顯示，若每天多刷一次牙，整體心血管事件風險可下降約 9%。而定期專業洗牙與口腔護理，可將心血管風險降低約 14%。

牙痛心臟病｜醫生教食5種護心食物 劉醫生指出，以下5類營養素有助加速牙周修復、減少全身發炎的關鍵營養素： 輔酵素 Q10：提升細胞能量與抗氧化力，有助牙周組織修復與保護心肌細胞。 維他命C(適量補充)：促進膠原蛋白合成，加速牙齦傷口癒合並減少出血。 維他命D3：調節免疫反應、保護齒槽骨，並降低系統性發炎。 Omega-3(EPA/DHA)：調節發炎因子，改善心血管風險輪廓。 微量元素(鋅、硒)：參與抗氧化與傷口癒合過程。

牙痛心臟病｜3招日常護心 劉醫生指出，日常保健與就診方法如下： 正確刷牙：每天早晚刷牙、採正確技術，配合牙線或牙間刷清除齒縫食物殘渣。 定期洗牙：至少每 6 個月一次，斷絕細菌進入血液的機會。。 控制血糖與營養均衡：穩定血糖有助牙周恢復，充足營養支持組織修復。 口腔並非孤立器官；牙周健康與心血管健康存在密切互動。把握日常口腔護理、定期接受專業牙周治療，並透過營養與代謝控制減少全身發炎，是守護心臟的有效策略。若家中長輩或自己有長期牙齦問題，早期介入，就是為心血管健康做最實際的投資。