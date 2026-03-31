指甲健康｜睇指甲都可以透露年齡？指甲呈1顏色恐是心肺病 醫生教4大指甲線索看健康

身體疾病可以從指甲中看得出來？有醫生指出，年過40後指甲就會出現輕微變化，甚至可以看得出身體健康程度。醫生指出，有患者出現慢性病或是否有吸煙習慣，也可以透過指甲看得出來。而一旦指甲呈現1種顏色時，有可能是心肺出現疾病。醫生教看指甲4大線索，有助發現身體的健康端倪。
指甲健康｜睇指甲都可以透露年齡？
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，指甲是人體最容易觀察的老化生物指標之一。曾有一名年輕人堅稱沒抽菸，卻發現食指泛黃；老人說沒慢性病，卻有典型的杵狀指；健康檢查報告全綠燈的女士，指甲卻脆裂粗糙，讓人一眼看出端倪。其實，指甲是最誠實。黃醫生指出，當過了40歲後指甲就會開始出現細小縱紋及指甲光澤下降的微少變化。當踏入50至60歲後，可以從指甲中看出明顯老化特徵，如指甲變厚、脆裂增加或彎曲度增加。
指甲健康｜指甲呈1顏色恐是心肺病
根據皮膚科研究，隨著年齡增加，指甲在生長速度、結構、顏色與厚度都會出現明顯改變。
1. 生長速度
成人指甲平均每月生長約 2.5–3 mm，30 歲後逐漸下降，平均每10年下降約0.5%。血液循環與細胞代謝減緩會讓指甲生長變慢。
2. 結構變化
縱紋、裂紋與粗糙面最常見 ，原因是角質層生成不足、水分油脂流失和細胞更新代謝下降。
3. 顏色異常
健康指甲呈淡粉色。若出現蒼白、發黃、暗色或藍紫等，可能提示貧血、真菌感染、血液循環下降、缺氧及心肺疾病等需進一步評估。
4. 厚度與彎曲 — 隨年齡而增的特徵
指甲增厚（onychauxis）和彎曲變化可能與角質代謝改變、微循環不良或長期外力有關。
指甲健康｜4大指甲線索看健康
黃醫生指，觀察指甲可以提供早期健康與老化線索，反映出全身健康。臨床上，指甲透露以下健康訊號：
蒼白指甲：貧血
黃色指甲：呼吸系統或淋巴問題
杵狀指甲：慢性肺病或心血管疾病
脆裂指甲：營養或荷爾蒙變化