指甲健康｜睇指甲都可以透露年齡？指甲呈1顏色恐是心肺病 醫生教4大指甲線索看健康

身體疾病可以從指甲中看得出來？有醫生指出，年過40後指甲就會出現輕微變化，甚至可以看得出身體健康程度。醫生指出，有患者出現慢性病或是否有吸煙習慣，也可以透過指甲看得出來。而一旦指甲呈現1種顏色時，有可能是心肺出現疾病。醫生教看指甲4大線索，有助發現身體的健康端倪。

指甲健康｜睇指甲都可以透露年齡？

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，指甲是人體最容易觀察的老化生物指標之一。曾有一名年輕人堅稱沒抽菸，卻發現食指泛黃；老人說沒慢性病，卻有典型的杵狀指；健康檢查報告全綠燈的女士，指甲卻脆裂粗糙，讓人一眼看出端倪。其實，指甲是最誠實。黃醫生指出，當過了40歲後指甲就會開始出現細小縱紋及指甲光澤下降的微少變化。當踏入50至60歲後，可以從指甲中看出明顯老化特徵，如指甲變厚、脆裂增加或彎曲度增加。