每逢冬末春初，香港常出現所謂「回南天」現象，天氣轉為潮濕悶熱，這種環境更會增加心臟負荷，對一般人及心血管疾病患者都會造成威脅。心臟科專科醫生曾子欣表示，「回南天不僅影響生活品質，濕熱環境亦可能對心血管系統造成實質負擔，尤其是在家中常常拒絕開抽濕機或冷氣的人士，若居於沒有升降機或通風不好等的舊樓，對心臟的影響可謂雪上加霜。」 濕氣+高溫 雖然濕氣本身對身體都有很多影響，但加上高溫天氣，會令影響更大。曾子欣指出，根據加拿大研究，當濕熱指數較高時，心臟病患者出現併發症與入院的機率顯著上升。他又指出，「在熱帶地區也有研究表明，若濕度高加上天氣熱的時候，入院或病人因心臟毛病入院的情況，可能由平時的個位數字約4%至8%，可以升至約20%。」

血壓升升跌跌 曾子欣解釋，人體在高溫或潮濕環境下，主要靠兩種方式排熱：皮膚散熱與呼吸系統的氣體交換。皮膚散熱是皮膚的血管擴張，讓體溫可以經血液流失，增加流汗；而呼吸則是肺部將氣體交換時，把熱力帶走。「但在濕熱天氣下，汗水較難蒸發，降低了散熱效率，促使末梢血管擴張與心輸出量增高，對本已脆弱的心臟構成額外負荷。」 這種情況下，容易出現以下症狀： ‧血壓波動 ‧心跳加快 ‧呼吸急促 ‧頭暈 ‧作嘔作悶 嚴重恐引發心臟衰竭或心臟病發，在心臟病患者身上會更嚴重，甚至造成生命危險。

心臟增負荷 此外，若長者居住於通風不良的舊樓、出於節省或習慣不願使用冷氣或抽濕機，或因缺乏升降機須頻繁上下樓梯，皆可能在潮濕悶熱下使心臟負荷加重，增加心血管疾病發作風險。曾子欣建議，「多開窗通風或是開冷氣，若可以保持室內氣溫25度至27度左右都很足夠。」 在這種濕熱天氣下，劇烈或過量運動可能會對冠心病患者或三高造成心臟影響，曾子欣建議，「這種環境下，若運動時感到太辛苦，就應節制，減少運動量，若是室內運動有空氣調節會更好。」另外，日常飲食與水分管理，宜少鹽、飲食清淡與小量多次補充水分，以避免血容量或體液突然變化。

牙痛關心臟事！ 除了典型的胸痛與心悸外，部分患者常出現非典型或隱匿性症狀，易被忽略，可能延誤就醫時機。曾子欣指，「有3類的病人容易會出現非典型的症狀，包括老人家、女性和糖尿病患。這些人有時心臟不適，未必是典型的心口悶痛，可能是肩膀痛、牙齒很痛，但牙又沒甚麼問題，或者很疲倦，甚至作嘔作悶、肚瀉。」