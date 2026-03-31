知名小生運動期間突然病倒？ 恆常運動亦有心血管健康風險！手麻腳痺 疲勞纏身 可能是血管的求救訊號

不少人認為，年紀漸長下身體機能必然衰退，三高、心血管問題是無可避免的歲月痕跡。然而仍有不少人年過半百依然精神奕奕，體魄不減從前；也有人正值壯年，自認體能過人，卻在毫無預兆之下突然病倒。人氣小生余德丞生活習慣健康規律，日日游泳、踢球，運動量充足，卻在2018年一場球賽中突然暈倒昏迷，更被送入ICU搶救，與死神擦肩而過。一個經常做運動、看似健康的年輕人，竟會在運動場上毫無徵兆地倒下？難道心血管問題就沒有任何徵兆嗎？

麻痺訊號勿忽視 壓力大族群需特別注意 事實上，心血管問題從不問年齡，亦不會因擁有運動習慣便可完全杜絕風險。而對於踏入中年人士而言，即使生活習慣依舊，心血管問題風險亦會相對增加，身體亦可能悄然出現變化，例如睡足八小時仍感疲憊、行兩層樓梯便喘、手腳無故麻痺如有螞蟻在身上遊走。這些看似「機器老化」的徵狀，實則可能是血管發出的求救訊號。對於35至55歲、同時面對生活壓力大、飲食不規律、久坐辦公或缺乏運動的都市人而言，壓力與不良生活習慣會令血管堆積廢物，逐漸失去彈性。當血管柔韌度不足，血液循環不暢，氧氣與養分無法送達全身，疲勞與麻痺便隨之而來。這些微小訊號雖未嚴重影響生活，卻絕不能掉以輕心，致命的風險往往就在這些無聲警號後悄然降臨！

根源改善 為血管做好「保養」 想改善以上種種情況，就要從根源改善，關鍵在於如何幫助血管「保養」！但市面上保健產品眾多，既要效果顯著，又要一擊即中，就要選用全港唯一2同時取得香港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床產品功能測試，及初步細胞測試認證的靈芝產品雙重認證。香港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床品功能測試證實，或有助於穩定血脂、血糖、和膽固醇*。《御藥堂破壁靈芝孢子》是全港唯一同時取得這兩項大學權威認證的靈芝產品，這份「唯一」的肯定，為產品功效提供了堅實的保證。

全港唯一多個實證支持 功效顯著 《御藥堂破壁靈芝孢子》具備多個實證支持。香港知名大學轄下之中醫藥研究所針對《御藥堂破壁靈芝孢子》進行了最新研究，初步細胞測試1結果顯示，破壁靈芝孢子能顯著增加血管內皮細胞的膠原蛋白含量。這種「膠原蛋白」正是血管中的「支撐蛋白」，有助提升「血管柔韌度」，幫助血管維持彈性，從而促進心血管健康。而服用靈芝產品的關鍵在於「吸收」。市面許多靈芝產品若未經適當處理，人體難以吸收其精華。《御藥堂破壁靈芝孢子》採用優質赤靈芝，結合先進的「99.9%破壁」技術，將靈芝孢子的堅硬外殼徹底打破，使活性成分充分釋放，易於人體吸收。產品更添加「菌中至尊」姬松茸，兩者相輔相成，進一步提升保健效益。

《御藥堂破壁靈芝孢子》亦獲國際權威調查公司Nielsen 尼爾森核實，連續6年榮登全港靈芝孢子產品銷售冠軍3。在香港競爭激烈的保健食品市場中，能連續六年蟬聯第一，足見其深受信賴。

人氣小生余德丞

重生後鑽研養生之道 實證御藥堂破壁靈芝孢子功效 余德丞走過鬼門關口後認真研究保養之道，選擇了御藥堂破壁靈芝孢子，至今已持續服用8年。他分享道：「8年來我無停止過保養身體，更會定期身體檢查。醫生都話我指數很正常！我就是一個最好例子，證明血管健康是要靠後天投資!要趁後生保養，不要等到出事才後悔莫及！」 步入中年，不代表必須對身體的困擾束手無策。與其被揮之不去的疲勞與手腳麻痺影響生活品質，不如主動從血管健康著手。

《御藥堂破壁靈芝孢子》適合關注心血管健康的人士服用。每日1-2次，每次1-2粒，簡單方便，為血管注入活力。 《御藥堂破壁靈芝孢子》萬寧限時出位價低至$199/盒 -買3盒送萬寧$30現金券及16粒孢子試用裝1件 -買6盒送萬寧$100現金券及16粒孢子試用裝1件 -買12盒送2盒破壁靈芝孢子(60粒) —— 平均低至 $170.6/盒** -買24盒送5盒破壁靈芝孢子(60粒) —— 平均低至 $164.7/盒** 想攞到最盡？去埋有推廣員的指定門市更有驚喜再升級： 🎁 買 24 盒送 5 盒： (平均 $164.7/盒)

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3根據尼爾森公司2013年5月-2019年4月全港靈芝(靈芝孢子產品類別)零售調售報告(©2019尼爾森版權所有) *此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊，為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核，此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。