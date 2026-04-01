備孕一年沒動靜？中醫提醒：打造易孕體質，從觀察月經開始

不少備孕女性專注於推算排卵期，卻容易忽略更根本的月經健康。月經的規律與否，不單反映整體健康狀況，更是排卵功能與子宮環境的縮影。在中醫角度，月經週期的變化直接體現了氣血盛衰與腎臟陰陽消長的規律，透過調理月經，可同步改善排卵質素及著床條件，有助提升備孕率。

月經失調的成因是甚麼？

月經失調並非單一疾病，而是一組症狀的統稱，其背後涉及複雜的生理機制。最常見的成因包括内分泌紊亂，例如多囊卵巢綜合症、卵巢早衰、甲狀腺功能異常等。月經失調在中醫理論中多與肝鬱氣滯、脾腎虧虛及寒凝血瘀有關。長期壓力會導致肝氣不疏，令經期不定、經色暗紫；貪涼受寒會引致血行不暢，造成月經延後、痛經或經量過少等問題；不良生活習慣如熬夜、飲食不均亦會導致脾腎兩虛，使月經色淡質稀、身體疲倦乏力。