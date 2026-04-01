備孕一年沒動靜？中醫提醒：打造易孕體質，從觀察月經開始

不少備孕女性專注於推算排卵期，卻容易忽略更根本的月經健康。月經的規律與否，不單反映整體健康狀況，更是排卵功能與子宮環境的縮影。在中醫角度，月經週期的變化直接體現了氣血盛衰與腎臟陰陽消長的規律，透過調理月經，可同步改善排卵質素及著床條件，有助提升備孕率。
月經失調的成因是甚麼？
月經失調並非單一疾病，而是一組症狀的統稱，其背後涉及複雜的生理機制。最常見的成因包括内分泌紊亂，例如多囊卵巢綜合症、卵巢早衰、甲狀腺功能異常等。月經失調在中醫理論中多與肝鬱氣滯、脾腎虧虛及寒凝血瘀有關。長期壓力會導致肝氣不疏，令經期不定、經色暗紫；貪涼受寒會引致血行不暢，造成月經延後、痛經或經量過少等問題；不良生活習慣如熬夜、飲食不均亦會導致脾腎兩虛，使月經色淡質稀、身體疲倦乏力。
為甚麽月經失調可能會導致備孕困難？
月經失調之所以影響懷孕成功率，在於它預示着「排卵」這一重要生育環節出現障礙，或胚胎著床所需的子宮環境欠佳。根據科學文獻研究顯示，月經週期不規律的女性，其成功受孕的可能性顯著降低。以育齡期常見的多囊卵巢綜合症 (PCOS) 為例，這是導致女性月經不調最常見的原因之一，患者卵巢内常有多個小卵泡卻無法發育成熟排卵，約70%的患者存在排卵障礙問題。除了卵子無法順利排出，月經失調還可能導致子宮内膜容受性下降。即使偶有排卵，紊亂的激素水平亦無法為胚胎著床營造穩定的内膜環境。
中醫可如何調理月經以助備孕？
中醫調理月經注重「整體平衡」。在進行調理前，需先咨詢註冊中醫師，評估個人體質與月經週期不同階段制定方案，根據月經週期可分為四個階段進行調理：
行經期：以活血化瘀、祛瘀生新爲主，促使子宮內膜完整脫落。常用桃紅四物湯加減；若兼氣虛者，可用補中益氣湯以助排出經血。
經後期：以滋陰補腎、養血填精爲主，促進卵泡發育成熟。常用歸芍地黃湯、五子衍宗丸等加減服用。
經間排卵期：以調氣活血、補腎通絡爲主，輔助卵子順利排出。常用定經湯合夏氏排卵湯加減服用。
經前期（黃體期）：以補腎助陽、溫養沖任爲主，溫煦子宮，改善著床環境。常用益母草茶、右歸丸等加減服用；若見虛寒徵象，可選用溫經湯溫經散寒。
日常生活怎樣做可有助備孕？
想要提升受孕成功率，生活中的「食」與「居」也需重視。飲食上建議以黑豆、枸杞、紅棗等食材平補氣血，並避免過度滋膩或燥熱的補品；作息則強調晚間 11 時前入睡以養腎陰，並配合散步或瑜伽等輕型運動促進骨盆腔血流。同時，保持心情舒暢以防肝氣鬱結影響內分泌，並戒除煙酒與熬夜等惡習，才能為卵子質量與胚胎著床打造最優質的生育環境。
月經是反映生殖健康的指標，中醫備孕在於「整體平衡」，透過藥物、飲食與作息的全面調適改善體質。建議有計劃生育的夫婦，共同尋求醫師評估及調理，以穩定的身體狀態迎接新生命。
資料由中醫師 劉頴瑜提供