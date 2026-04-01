糖尿病｜長期高血糖恐80%塞血管致心肌梗塞 糖尿病患無胸痛感超高危 醫生教4招保護血管

血糖高會影響心臟，但偏偏糖尿病患者會對痛感遲鈍，所以心臟問題發作時，患者可能感受不到胸痛。有醫生指出，當血糖長期高企，可能會令血管造成80%阻塞，引發心肌梗塞。而且，由於糖尿病患者比較不容易感覺，使患者未能及早察覺胸痛、心絞痛或其他相關的病徵，增加風險。醫生指出，有4大方法有助糖尿病患者保護心臟與血管。
糖尿病｜長期高血糖恐80%塞血管致心肌梗塞
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有一名糖尿病患者因血糖控制不佳，導致心臟檢查後發現冠狀動脈已狹窄約80%，需置入支架避免心肌梗塞。不過，患者疑問為甚麼糖尿病會傷心臟，而不是只與腎臟有關。醫生解釋指，糖尿病對血管與神經的損害是全身性的，而心臟往往是最安靜、也最致命的受害者。
糖尿病｜為甚麼糖尿病會傷心臟？
根據2026年1月研究，提出了一個新的機制，解釋長期高血糖如何直接破壞血管：
「7 年門檻」：病程超過 7 年且血糖長期控制不良時，紅血球會出現功能性改變，從原本的載氧者變成會主動傷害血管內皮的「攻擊者」。 3Galleryaddexpandmore-dots Title Gallery三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜close_icon Add gallery Add Gallery
miR-210-3p 減少失保護功能 ：正常紅血球含有保護血管的微小 RNA(miR-210-3p)。長期高血糖會使這保護因子顯著下降，導致血管內皮失去防護、變硬易形成斑塊(動脈粥樣化)。
無痛的危機：高血糖同時會傷害控制心臟感覺的神經，造成「無痛性心肌缺血」。因此有些糖友即使冠狀動脈嚴重狹窄，卻沒胸痛，直到發生心肌梗塞才被發現。
糖尿病｜4招保護血管
劉醫生指出，長期高血糖可透過改變血球與破壞微血管及神經，一步步加速動脈硬化與「無聲」缺血。 發現血管狹窄(例如 80%)時放支架能救命，但不能取代全面的風險控制，否則其他部位仍會繼續惡化。所以，他建議以下4大生活方式轉變方法有助守護心血管：
1. 飲食調整
減少精緻澱粉與外食精製糖，控制餐後血糖波動。
補充有助抗氧化與血管保護的營養素：維他命 C、E、CoQ10、鉻、硒等。
監測胰島素與胰島素阻抗，必要時與內分泌專科討論治療策略。
2. 規律運動
建議以持續性低至中強度有氧為主(快走、慢跑等)。
運動能促進血管內皮功能、減少發炎並可能促進側支循環，降低急性事件風險。
3. 睡眠管理
熬夜會導致皮質醇(壓力荷爾蒙)飆升，每晚 7–8 小時睡眠有助於穩定血糖與降低皮質醇。
4. 壓力管理
長期壓力會損傷自律神經，增加心律不整與心血管事件風險；建議練習深呼吸、冥想或其他壓力管理工具。
劉醫生指出，糖尿病管理的目標不只是把 HbA1c 拉低，而是預防血管與神經的長期傷害，保住你的心臟與生活品質。