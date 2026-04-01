糖尿病｜長期高血糖恐80%塞血管致心肌梗塞 糖尿病患無胸痛感超高危 醫生教4招保護血管

血糖高會影響心臟，但偏偏糖尿病患者會對痛感遲鈍，所以心臟問題發作時，患者可能感受不到胸痛。有醫生指出，當血糖長期高企，可能會令血管造成80%阻塞，引發心肌梗塞。而且，由於糖尿病患者比較不容易感覺，使患者未能及早察覺胸痛、心絞痛或其他相關的病徵，增加風險。醫生指出，有4大方法有助糖尿病患者保護心臟與血管。

糖尿病｜長期高血糖恐80%塞血管致心肌梗塞

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有一名糖尿病患者因血糖控制不佳，導致心臟檢查後發現冠狀動脈已狹窄約80%，需置入支架避免心肌梗塞。不過，患者疑問為甚麼糖尿病會傷心臟，而不是只與腎臟有關。醫生解釋指，糖尿病對血管與神經的損害是全身性的，而心臟往往是最安靜、也最致命的受害者。

糖尿病｜為甚麼糖尿病會傷心臟？

根據2026年1月研究，提出了一個新的機制，解釋長期高血糖如何直接破壞血管：