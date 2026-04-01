月經｜月經量反映身體訊號 過多恐生子宮肌瘤？ 過少關甲狀腺事？ 營養師教5類飲食穩定經血量

月經量竟可以看得出身體毛病？有營養師表示，月經量其實是在提醒自己身體正在發出訊號，而量多與少也可能正反映著不同的健康問題。若過多可能是生子宮肌瘤，而量少則有可能是甲狀腺問題。營養師指出有5類飲食，有助穩定經血量。

月經｜月經量反映身體訊號？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指， 月經的血量、衛生棉或棉條的飽和度都是身體在說話。一般來說，單次月經總量約 20至80 ml 為正常，少於 20 ml 屬於偏少，超過 80 ml 則屬於過多。這些變化可能和營養、壓力、睡眠與生活型態有密切關係。

月經｜經血過多常見原因與警訊 當覺得量多、周期延長或容易貧血，可能涉及： 缺鐵性貧血：長期失血導致氣色差、疲倦。

維他命B群缺乏：影響紅血球生成與月經規律。

子宮肌瘤或子宮內膜增生：出血面積增加。

凝血功能異常：止血能力下降。

長期壓力或睡眠不足：荷爾蒙失衡導致出血量增多。 營養師提醒，若經血過多，且伴隨臉色蒼白、暈眩或心悸，請檢查血紅素與鐵蛋白狀況。

月經｜經血過少常見原因與警訊 當月經愈來愈短或量少，可能是身體在發出調整訊號：

體脂過低或過度節食：雌激素不足，排卵異常。

壓力過大：皮質醇上升抑制排卵。

營養攝取不足：缺乏蛋白質、健康脂肪、維他命E。

過度運動：能量赤字導致月經減少或停經。

甲狀腺或其他慢性疾病：內分泌失衡。 營養師提醒，若周期常延後或量少，可評估體脂率、甲狀腺功能與總熱量攝取。 月經｜營養師教5類飲食穩定經血量 營養師建議，只要吃對東西，就有助穩定經血量： 補鐵食物：紅肉、豬肝、蜆、深綠葉菜有助助補血、減少疲倦。

維他命C：奇異果、甜椒、番石榴，促進鐵吸收、讓氣色更紅潤。

B 群與蛋白質：全穀、豆製品、雞蛋、魚類，支持紅血球生成與荷爾蒙穩定，有助調節經期。

好油脂：三文魚、牛油果、堅果、橄欖油，幫助荷爾蒙合成，避免經血過少。

避免刺激食物：減少咖啡、精製糖、油炸食物，降低經痛與水腫。

月經｜5大生活習慣穩定月經 另外，在生活習慣上，也可以養成以下習慣，以穩定月經： 規律運動：輕度有氧或瑜伽、快走、游泳，促進血液循環。 充足睡眠：每晚約 6–8 小時，助荷爾蒙調節。 壓力管理：泡澡、深呼吸、冥想能降低皮質醇、幫助排卵穩定。 維持理想體脂：避免過瘦或過胖，讓排卵與經期規律。 充足飲水：建議每日約體重（kg）×30 ml，維持代謝與排血順暢。 營養師提醒，月經量過多或過少，都是身體的提醒。從飲食、睡眠、壓力管理與適當運動全面調整，能幫你讓每個月更順、更有精神。